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Putin: Yaptırımlar Rusya'ya savaş ilan etmek demek

Rusya Devlet Başkanı Putin, bir ülkeden uçuşa yasak bölge koyma girişiminin askeri faaliyetlere doğrudan katılım olarak değerlendirileceğini belirterek, 'Bize uygulanan yaptırımlar Rusya'ya savaş ilan etmek gibidir.' ifadesini kullandı.

2 Saat Önce
2022-03-05 16:48:36
Putin: Yaptırımlar Rusya'ya savaş ilan etmek demek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını bildirdi.

Putin, Rusya'da sıkıyönetim veya olağanüstü hal uygulama planları olmadığını söyledi.

Başka bir ülkeden uçuşa yasak bölge koyma girişiminin askeri faaliyetlere doğrudan katılım olarak değerlendirileceğini belirten Putin, "Bize uygulanan yaptırımlar Rusya'ya savaş ilan etmek gibidir." ifadesini kullandı.

Vladimir Putin, "İç hat uçuşlarını yoğunlaştıracağız ve izin verilen yönlerde dış uçuşları sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu. AA .

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