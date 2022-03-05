Putin: Yaptırımlar Rusya'ya savaş ilan etmek demek

Rusya Devlet Başkanı Putin, bir ülkeden uçuşa yasak bölge koyma girişiminin askeri faaliyetlere doğrudan katılım olarak değerlendirileceğini belirterek, 'Bize uygulanan yaptırımlar Rusya'ya savaş ilan etmek gibidir.' ifadesini kullandı.