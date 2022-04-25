Putin: Yabancı istihbaratçılar suikast peşinde
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir kez daha Batı'yı hedef aldı. Putin aralarında CIA'in de bulunduğu yabancı istihbarat servislerinin suikast düzenlemesi için Kiev'i kışkırttıklarını söyledi.
2022-04-25 16:37:40
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Başsavcılık Kurulu'nun genişletilmiş toplantısında konuştu.
Aralarında Amerikan İstihbarat Servisi CIA'in de bulunduğu gizli servisleri provokasyonla suçlayan Putin, ülkelerin bu servisler kanalıyla Kiev yönetimini Rus gazetecilere suikast düzenlemesi yönünde kışkırttıklarını öne sürdü.
Moskova'nın elinde bu yönde çalışan istihbaratçılara ilişkin tüm bilgilerin olduğunu söyledi.
"Rusya'yı bölmeye çalışıyorlar"
Putin, Batı'nın Rus toplumunu bölme girişiminin işe yaramadığını dile getirdi. Yabancı medya kuruluşları kullanılarak provokasyon yapıldığını iddia etti.
Tanınmış bir Rus gazeteciye yönelik suikast girişimi planlayan Neonazi grubunu da önlediklerini belirten Putin, şüphelileri gözaltına aldıklarını ifade etti.
TRTHaber .
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