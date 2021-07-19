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Putin ve Aliyev Moskova'da Karabağ'ı görüşecek
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Putin ve Aliyev Moskova'da Karabağ'ı görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile başkent Moskova'da Karabağ'ı görüşeceği bildirildi.

2 Saat Önce
2021-07-19 22:53:15
Putin ve Aliyev Moskova'da Karabağ'ı görüşecek

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Kremlin Sarayı'nın yazılı açıklamasına göre, Putin'in Aliyev ile görüşmesinde, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de Karabağ'a ilişkin yapılan anlaşmanın uygulanması, bölgedeki ekonomik ve ulaşım bağlantılarının yeniden oluşturulması, geliştirilmesiyle ilgili konular ele alınacak.

Toplantıda, Rusya ve Azerbaycan arasında "stratejik" ilişkilerin güçlendirilmesi konusu da görüşülecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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