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Putin ve Aliyev Karabağ’ı görüşmek için bir araya geliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in Moskova'da görüşeceği belirtildi.

2 Saat Önce
2021-07-19 17:13:03
Putin ve Aliyev Karabağ’ı görüşmek için bir araya geliyor

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Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in 20 Temmuz Salı günü, Moskova'ya ziyarette bulunacak olan Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile görüşeceği bildirildi.

Açıklamada, "Görüşmede, başta ticaret, yatırım ve insani işbirliği olmak üzere Rusya-Azerbaycan ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi ve stratejik ortaklık gibi kilit konuların ele alınması planlanıyor" ifadesine yer verildi.

İki ülke liderlerinin güncel bölgesel sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunacağı aktarılırken, "Özellikle Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin Dağlık Karabağ konusunda 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihlerinde vardıkları anlaşmalarının uygulanmasının pratik yönleri üzerinde odaklanılacak. Buna, ekonomik ve ulaşım bağlarının açılması ve gelişmesiyle ilgili sorunların çözümü de dahil" dendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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