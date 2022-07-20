Putin, Ukrayna tahılının ihracatı için tek şartını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna tahıllarının çıkarılmasına yardımcı olmak için Rus tahılları üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını şart koştuklarını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'da yapılan Astana Üçlü Liderler Zirvesi sonrasında Rus gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"ERDOĞAN ANLAŞMAYA VARILMASI İÇİN ÇOK ŞEY YAPTI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tahıl konusunda yaptığı müzakerenin detaylarını anlatan Putin, Türkiye Cumhuriyeti ve kişisel olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna tahılının çıkarılması konusunda anlaşmaya varılması için çok şey yaptığını ifade etti.

"ŞİMDİYE KADAR KİMSEDEN İTİRAZ GELMEDİ"

Kendilerinin bu konuyu başlangıçta paket halinde ortaya koyduklarını vurgulayan Putin, “Şöyle ki Ukrayna tahılının ihracına yardımcı olacağız ama Rus tahılının tedarikiyle ilgili tüm kısıtlamaların kaldırılacağı gerçeğinden hareket ediyoruz. Şimdiye kadar kimseden itiraz gelmedi. Amerikan ortaklarımızdan dahil. Bakalım bundan ne çıkacak.” dedi.

"İHRACAT POTANSİYELİMİZ 50 MİLYON TON OLACAK"

ABD'nin Rus gübreleri üzerindeki kısıtlamaları kaldırdığını hatırlatan Putin, “Umarım durumu içtenlikle iyileştirmek isterlerse aynı şey Rus tahıl ihracatında da olacak. Biz şimdi hazırız. İhracat potansiyelimiz 30 milyon ton tahıl, bu yılın sonunda bu 50 milyon ton olacak.” şeklinde konuştu.