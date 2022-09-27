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Putin: Ukrayna’daki tahıl yoksul ülkelere gitmiyor

Rusya lideri Putin, Ukrayna limanlarından ayrılan tahıl gemilerinin yoksul ülkelere gitmediğini iddia etti.

3 Saat Önce
2022-09-27 13:56:31
Putin: Ukrayna’daki tahıl yoksul ülkelere gitmiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu konuda daha önce uyarı yapmış olmalarına rağmen Ukrayna'dan çıkarılan tahılın hâlâ bu tarım ürününe gerçekten gereksinimi olan yoksul ülkelere ulaştırılmadığını belirtti.

Putin, Ukrayna limanlarından ayrılan 203 tahıl gemisinden sadece dördünün gelişmekte olan ülkelere ürün götürdüğünü söyledi.

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