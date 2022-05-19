Putin: Ukrayna’da savaşan Müslüman askerler cesur ve özverili
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya gerçekleştirilen saldırılarda görev yapan Müslüman Rus askerlerinin azimli, cesur ve özverili olduğunu ifade etti.
2022-05-19 11:23:53
Tataristan'da konuşan Putin, ülkedeki Müslüman nüfusun atalarının gelenek ve göreneklerine saygı ile yaklaştığını kaydetti.
Rus lider bu kişilerin vatana dürüstçe hizmet, vatanseverlik ve adaletle ilgili ideallere sıkı bir şekilde bağlı olduğunu dile getirdi.
Putin ayrıca, “Ukrayna'daki özel operasyon sırasında Müslüman savaşçılarımız azim, cesaret ve özveri örneği gösteriyor” dedi. .
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