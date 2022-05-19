DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

15,9771 ₺

EURO

16,7999 ₺

ALTIN

938,42 ₺

BİST

2.393,61 ₺

TIMETURK / DÜNYA / Putin: Ukrayna’da savaşan Müslüman askerler cesur ve özverili

Putin: Ukrayna’da savaşan Müslüman askerler cesur ve özverili

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya gerçekleştirilen saldırılarda görev yapan Müslüman Rus askerlerinin azimli, cesur ve özverili olduğunu ifade etti.

2 Saat Önce
2022-05-19 11:23:53
Putin: Ukrayna’da savaşan Müslüman askerler cesur ve özverili

Tataristan'da konuşan Putin, ülkedeki Müslüman nüfusun atalarının gelenek ve göreneklerine saygı ile yaklaştığını kaydetti.

Rus lider bu kişilerin vatana dürüstçe hizmet, vatanseverlik ve adaletle ilgili ideallere sıkı bir şekilde bağlı olduğunu dile getirdi.

Putin ayrıca, “Ukrayna'daki özel operasyon sırasında Müslüman savaşçılarımız azim, cesaret ve özveri örneği gösteriyor” dedi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş