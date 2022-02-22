Putin ''tanıma'' kararını savundu: Ukrayna toprakları üçüncü ülkeler tarafından kullanılıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna topraklarının üçüncü ülkeler tarafından Rusya’ya karşı tehdit oluşturmak için kullanıldığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinde, ülkesinin, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde ayrılıkçıların kurduğu yönetimleri tanıma kararı almış olmasına ilişkin, “Rusya, eski Sovyet ülkelerinin egemenliğini hep desteklemiştir, Ukrayna ile ilgili durum, bu ülkeye dışarıdan edilen etki nedeniyle bir istisna. Ukrayna toprakları üçüncü ülkeler tarafından Rusya'ya karşı tehdit yaratmak için kullanılıyor.” ifadelerini kullandı. .