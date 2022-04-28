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'Putin Sırbistan'ı sırtından bıçakladı'

Putin'in Ukrayna'nın Donbas bölgesi için Kosova örneğini vermesine tepki gösteren bazı Sırp gazeteleri, 'Putin Kosova üzerine oynuyor', 'Putin Sırbistan'ı sırtından bıçakladı', 'Donbas için Kosova'yı sattı', 'Kartlar açıldı, sadece menfaat', 'Saraybosna, Priştine ve Zagreb'de kutlamalar' başlıklarını kullandı.

2 Saat Önce
2022-04-28 16:06:57
'Putin Sırbistan'ı sırtından bıçakladı'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Donbas bölgesi için Kosova örneğini vermesi Sırbistan'da tepkiye neden oldu.

Ülkede iktidara yakın gazeteler, Putin'in Moskova'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde, Donbas için Kosova'nın bağımsızlığını örnek göstermesini sert bir dille eleştirdi.

Bazı yerel gazetelerde konuyla ilgili haberlere, "Putin Kosova üzerine oynuyor", "Putin Sırbistan'ı sırtından bıçakladı", "Donbas için Kosova'yı sattı", "Kartlar açıldı, sadece menfaat", "Saraybosna, Priştine ve Zagreb'de kutlamalar" başlıkları atıldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Guterres'in Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonlarını "işgal" olarak tanımlaması üzerine Uluslararası Adalet Divanının "toplumların kendi kaderlerini tayin hakkı" maddesine atıfta bulunmuştu.

Putin, Kosova'nın bağımsızlığını Batılı ülkelerin tanıdığını ve bunun uluslararası mahkemenin kararı olduğunu belirterek, Kosova'nın Donbas'a örnek teşkil ettiğini söylemişti.

- Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in Rusya-Ukrayna savaşındaki tavrı

Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic yönetimi, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana BM Genel Kurulu'nda Rusya'yı kınayan tasarılara destek vermiş ancak AB'nin Rusya karşıtı yaptırımlarına katılmayı reddetmişti.

Vucic, yerel TV Pink kanalına yaptığı açıklamada, Ukrayna savaşı hakkında şahsi görüşlerinin, Sırbistan devletinin resmi görüşünden farklı olduğunu, Sırbistan'ın Rusya'ya yaptırım uygulamadığını ve yaptırım uygulamanın Sırbistan'ın ilkelerine mal olacağını ifade etmişti.

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