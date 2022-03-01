Putin savaşın durması için şartlarını iletti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron görüşmede Putin'e 'acil ateşkes' çağrısı yaptı.

Putin ise çözümün ancak Rusya'nın Kırım üzerindeki egemenliğinin tanınması, Ukrayna'nın militarizm ve Nazizim'den arındırılması ve tarafsız statüsünün sağlanmasıyla mümkün olduğunu ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e acil ateşkes uygulanması gerektiğini söyledi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron, telefonda Putin ile Rusya-Ukrayna savaşını görüştü.

PUTİN SAVAŞIN DURMASI İÇİN ŞARTLARINI İLETTİ

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada da Putin'in görüşmede sorunun çözümüne yönelik 3 şart öne sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Putin, böyle bir çözümün ancak Rusya'nın Kırım üzerindeki egemenliğinin tanınması, Ukrayna devletinin militarizm ve Nazizim'den arındırılması ve tarafsız statüsünün sağlanması dahil Rusya'nın güvenlik alanındaki meşru çıkarlarının koşulsuz olarak dikkate alınmasıyla mümkün olduğunu vurguladı" denildi.

Açıklamada, Rus tarafının Ukrayna temsilcileriyle müzakerelere açık olduğu ve bunun istenen sonuçlara yol açmasını beklediği kaydedildi.

Putin'in Macron'a Rus Silahlı Kuvvetlerinin sivilleri tehdit etmemesine ve askeri olmayan yerlere özellikle dikkat ettiklerini vurguladığı açıklamada, tehdidin "sivil nüfusu canlı kalkan olarak kullanan, yerleşim bölgelerine kasıtlı olarak saldırı silah sistemleri yerleştiren ve Donbas'ı yoğun şekilde bombalayan Ukraynalı milliyetçilerden geldiğini" söylediği aktarıldı.

MACRON'DAN PUTİN'E ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI

Macron, Putin'e uluslararası toplumun Ukrayna'ya saldırının sona ermesi talebini iletti ve acil ateşkes uygulanması gerektiğini belirtti.

Emmanuel Macron, görüşmede Putin'den sivillere ve yerleşim yerlerine yönelik saldırıların durdurulması, sivil altyapının tamamının korunması ve kara yollarının ve özellikle Ukrayna'nın başkenti Kiev'in güneyindeki araç yolunun güvenliğinin sağlanmasını istedi.

YARDIMLARIN ULAŞMASINI SAĞLAMA TALEBİ

Putin, bu üç konuda "angaje olma iradesini" dile getirdi.

Görüşmede uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini, sivil nüfusun korunmasını ve insani yardımların ulaşımının sağlanmasını talep eden Macron, Putin'e gelecek günlerde temas halinde kalmayı önerdi. Putin de bunu kabul etti.

Macron, ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile son saatlerde birçok telefon görüşmesi yaptı.

Emmanuel Macron, Putin ile Zelenskiy'nin talebi üzere telefonda görüştü, ardından Zelenskiy'yi bilgilendirdi.

AA, NTV .