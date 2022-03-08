DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Biden: Rusya'dan hem petrol hem doğalgaz ithalini yasaklıyoruz
İngiltere ve AB’den Rusya petrolü kararları
EGM'den '8 Mart' açıklaması
Moskova Borsası yarın da kapalı
Üniversite personel iş ilanı | Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli personel alımı
Taliban'dan Dünya Kadınlar Günü paylaşımı
CIA Direktörü Burns: Putin yanıldı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi sözleşmeli personel alımı iş ilanı
Meteorolojiden yoğun kar ve sağanak uyarısı
TÜMOSAN'dan dev motor hamlesi!
Borsa günü yükselişle tamamladı
Ukrayna 'Putin'in casusu' ilan etti, ülkeye girişini yasakladı
ABD'de Türk restorana saldıran Ermeni asıllı 2 kişiye hapis cezası
Ramazan ayında beslenmede nelere dikkat edilmeli?
Torununun torununun çocuğunu gördü!

TIMETURK / DÜNYA / Putin Rusya’nın dünya ile bağlantısını koparabilir

Putin Rusya’nın dünya ile bağlantısını koparabilir

Putin Rusya'da faaliyet gösteren tüm şirketlerin 11 Mart'a kadar yerel sunucuya geçmesi için zaman tanındığı iddia edildi.

3 Saat Önce
2022-03-08 17:43:35
Putin Rusya’nın dünya ile bağlantısını koparabilir

Belarus merkezli medya kuruluşu Nexta'nın paylaştığı bir gönderi, Rusya'da tüm şirketlerin yerel sunuculara geçmesi için 11 Mart'a kadar süre tanındığını iddia etti.

"Rusya, küresel internet bağlantısını kesmek için aktif hazırlıklara başladı" manşeti ile yer alan habere göre, 11 Mart'tan önce tüm sunucular ve alan adlarının Rus bölgesine aktarılması isteniyor. Ayrıca sitelerin ağ altyapısı hakkında da detaylı veriler toplandığı ifade edildi.

Black Swan kullanıcı adıyla doğrulanmamış bir Twitter kullanıcısı da "Rusya 11 Mart'tan itibaren harici internet bağlantısını kesecek. Rusya'daki tüm şirketlerin bir '.ru' uzantısına geçmesi gerekiyor. Uyarılan işletmelere bunu uygulamak için 5 günü süre verdi. ABD'ye yönelik siber saldırılar da artabilir" ifadelerini kullandı.

Rus Kommersant tarafından yayımlanan raporda ise Dijital Kalkınma Bakanlığı'nın erişim engellemeye yönelik bir adım attığı iddiaları reddediliyor.

Kommersant, bu kararın sadece devlet web siteleriyle sınırlı olduğunu ve ülkenin genel internet altyapısının dış bağlantı ve siber saldırı ile kesilmesini önleme amacıyla bunun yapıldığı söylendi. Bakanlık ayrıca "Rus kaynaklarının vatandaşların kullanımına sunulmasını sağlamak için çeşitli senaryolara hazırlanıyoruz" dedi. (Habertürk) .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş