Putin, Rus toplumunun ana düşmanını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün Rusya Parlamentosu’unda yaptığı konuşmada milyonlarca vatandaşın düşük gelirli olmasını Rus toplumunun baş düşmanı olarak nitelendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, milyonlarca vatandaşın düşük gelirli olmasını Rus toplumunun baş düşmanı olarak nitelendirerek, Rus ekonomisinin bu yılki büyümesinin beklenen yüzde 5,8'i aşacağını kaydetti.

RT'nin haberine göre; Rusya Devlet Başkanı Putin, dün Rusya Parlamentosu'unda yaptığı konuşmada, "Ülkemizde, yani hepimizin birçok zorluğu var. İstikrarlı kalkınma ve demografik gelecek için bir tehdit oluşturan ana düşmanımız, milyonlarca insanımız için yurttaşlarımızın düşük geliridir." dedi.

Bir ay içinde Rus hükümetine, Rus vatandaşlarına yönelik ek sosyal destek önlemleri için teklifler hazırlaması talimatını veren Putin, "Devlet desteğine ihtiyaç duyanların her zaman yanındayız. Bu yıl emeklilere ve okula giden çocuğu olan ailelere kaynak aktardık. Hükümeti bir ay içinde vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek tedbirleri konusunda ek öneriler sunması için görevlendiriyorum" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ekonomisindeki zorlukları kabul ederek, Rusya ekonomisindeki sorunların devam ettiğini ve bu yıl enflasyonun beklentilerin üzerinde olacağını söyledi.

Putin, Rus hükümeti için 3 öncelik belirledi

Putin, Rus hükümeti için üç öncelik belirledi ve Rus parlamentosunun yeni oluşumu vesilesiyle yapılan toplantıda şunları söyledi: "Sosyal politika, ekonomik kalkınma ve sağlık hizmetleri, Rus bütçesinde ana öncelikler haline gelmeli.”

Rus milletvekillerine hitaben konuşan Putin, "Düşünmeniz gereken ilk yasa tasarılarından bazıları federal bütçe ve bütçe dışı fon bütçeleri. Hükümet tarafından sunulan bu belgeler en az üç ana önceliği içeriyor: sosyal politika, ekonomik kalkınma ve tabii ki sağlık hizmeti" dedi.

Rus bütçesinin büyük bir kısmının sosyal politikaya, yani çocuklu ailelere ve yaşlılara destek için ayrıldığına dikkat çeken Putin, önümüzdeki üç yıl içinde bu alana 41,5 trilyon ruble tahsis edilmesinin planlandığını da sözlerine ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, bölgelere ekonomik kalkınma ve destek için 15,1 trilyon ruble, sağlık hizmetleri için ise 10,9 trilyon ruble ayrılacağını sözlerine ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.