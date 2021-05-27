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Putin: Rus ordusunun yeni silahları Suriye’de test edildi

Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Rus ordusunun sahip olduğu en yeni uzun menzilli seyir füzeleri, çok namlulu roketatarlar ve güdümlü hava bombalarının benzersiz özelliklerinin Suriye’de teröristlere karşı operasyonlarda test edildiğini' belirtti.

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27.05.2021 17:17:58
Putin: Rus ordusunun yeni silahları Suriye’de test edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun ve savunma sanayisinin gelişmesiyle ilgili olarak yetkililerle Soçi'de toplantı yaptı.

Yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahların, diğer modern silahların geliştirilmesi ve seri üretimine ilişkin konuşma yapan Putin, son yıllardaki askeri çatışmaların analizi ve dünyanın önde gelen ordularının deneyimlerinin farklı tabanlardaki seyir füzelerinin ve güdümlü mühimmatların ne kadar büyük rol oynadığını gösterdiğini ifade etti.

Rus ordusu ve donanmasının yüksek hassasiyetli silahlarla yeterince donatılmasının önemine işaret eden Putin, "Şimdi ordumuz en yeni uzun menzilli seyir füzeleri 'X-101', 'Kalibr', balistik ve seyir füzesi sistemi 'İskander', çoklu namlulu roketatarlar, farklı kalibrelerde güdümlü hava bombalarına sahip. Bu silahların özellikleri sadece yabancı muadillerinden daha iyi değil, aynı zamanda benzersiz özelliklere sahip. Bu özellikleri, Suriye'de teröristlere karşı yapılan operasyonlar esnasında, gerçek askeri eylemlerde teyit edildi." ifadelerini kullandı.

Putin, gelecek yıllarda askeri tatbikatlarda kullanılması ve test edilmesi için modern silahların üretim temposunun korunmasının önemini vurguladı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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