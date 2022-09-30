Putin referandum sonrası imzaları attı! Avrupa tanımayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Herson ve Zaporijya bölgelerinin tek taraflı bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzaladı. Batılı ülke ve uluslararası örgütlerse referandum sonuçlarını kabul etmeyeceğini açıkladı. BM, AB, İtalya, Bosna Hersek ve Sırbistan’dan gün boyu Rusya’yı kınayan açıklamalar geldi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Herson ve Zaporijya bölgelerinin tek taraflı bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzaladı.Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için 23-27 Eylül'de referandum düzenlenmiş, referandumlardan "Rusya'ya bağlanma" kararı çıkmıştı.

Putin'in bu bölgelerin bağımsızlığını tanıyan imzaları atması öncesinde gün boyu Batılı devletler ve uluslararası örgütlerden Rusya'ya sert açıklamalar geldi. Batılı ülkeler, referandum sonuçlarını tanımayacaklarını açıkladı.

GUTERRES: YASAL DEĞERİ OLMAYACAK

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'daki ilhak eylemlerinin "tehlikeli bir tırmanışa" yol açacağı konusunda uyararak, “Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin ilhakına yönelik herhangi bir kararın yasal bir değeri olmayacak” dedi. Guterres, Rusya'nın Ukrayna'daki işgal altındaki toprakları ilhak etme hareketini kınayarak, bu eylemlerin devam etmesi halinde, bölgede barış umutlarının tehlikeye atılacağı ve eylemlerin "tehlikeli bir tırmanışa" yol açacağı konusunda uyardı.

Guterres, Rus işgali altında olan 4 Ukrayna bölgesindeki ilhakın kabul edilmez olduğunu ifade ederek, "Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin ilhakına yönelik herhangi bir kararın yasal bir değeri olmayacak ve kınanmayı hak ediyor" ifadelerini kullanarak, Rusya'nın Ukrayna'daki ilhaklarının modern dünyada yeri olmadığını belirtti.

AB: KARARI ASLA TANIMIYORUZ

Avrupa Birliği (AB) de referandumları "yasa dışı" olarak nitelendirdi ve tanımadığını açıkladı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, söz konusu referandumların en güçlü şekilde kınandığını belirtilerek, "AB, bu yasa dışı referandumları, bunların çarpıtılmış sonuçlarını ve bu sonuca dayalı olarak alınan herhangi bir kararı asla tanımıyor ve tüm Birleşmiş Milletler üyelerini de aynısını yapmaya çağırıyor" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada Rusya'nın bu yolla Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırlarını zorla değiştirmeyi amaçladığı aktarılarak, şöyle devam edildi:

"Rusya'nın yasa dışı, sahte referandumları hiçbir meşruiyete sahip değil ve Rusya'nın uluslararası yükümlülüklerinin yanı sıra uluslararası hukuku da açıkça ihlal ediyor. (Referandumlar) Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş yürüttüğü ve Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarının ilhakını hedeflerken düzenlendiler. Ukrayna anayasasını ve ülkenin bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ediyorlar."

İTALYA'DAN ZELENSKİY'E GÜVENCE

İtalya Başbakanı Mario Draghi, referandumların sonucunu tanımayacaklarına dair Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e güvence verdi. İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Draghi ve Zelenskiy'nin telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Açıklamada, "Görüşmede, sahadaki son gelişmeler ve Rusya Federasyonu'nun işgal ettiği Donbas, Kherson ve Zaporijya'daki yasa dışı referandumlar ele alındı. Başbakan Draghi, İtalya'nın bu referandumların sonuçlarını tanımayacağına dair güvence verdi ve İtalyan hükümetinin Ukrayna halkına ve yetkili makamlarına her alandaki desteğinin süreceğini teyit etti" ifadeleri kullanıldı.

BOSNA HERSEK VE SIRBİSTAN DA TANIMAYACAK

Bosna Hersek ve Sırbistan, Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için yapılan referandumları tanımadıklarını bildirdi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın birçok bölgesinde düzenlenen ayrılıkçı referandumun uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek "Bu tarz yapılan referandumları Bosna Hersek asla tanımayacaktır" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı AleksandarVucic de ülkesinin Ukrayna'daki referandumu tanımadığına işaret ederek "Sırbistan bunu asla kabul edemez çünkü biz uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını destekliyoruz" dedi. .