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''Putin orduya 'Ukrayna'ya girin' emri verdi''

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Donbas’ta ayrılıkçıların yönetimini tanımasının ardından Rus ordusuna 'Ukrayna'ya girin' emri verdiği iddia edildi.

1 Saat Önce
2022-02-22 09:19:50
''Putin orduya 'Ukrayna'ya girin' emri verdi''

Financial Times'ta yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ayrılıkçıların kurduğu Donetsk ve Luhansk yönetimini tanımasının ardından Ukrayna'nın doğusuna asker gönderme emri verdi.

Putin, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını ilan eden kararnameleri imzaladıktan sonra ordusuna Ukrayna'nın Donbas sınır bölgesindeki isyancıların elindeki bölgelere "barışı koruma" operasyonları için girme talimatı verdi.

Üst düzey bir ABD'li yetkili, Putin'in konuşmasının "önümüzdeki saatlerde" gelebilecek bir Ukrayna işgalini haklı çıkarma çabasının bir parçası olduğunu söyledi.

ABD'li yetkili, "Bu, egemen ve bağımsız bir Ukrayna fikrine yönelik bir saldırıydı. Bu, bir savaşı haklı çıkarmak için Rus halkına yapılan bir konuşmaydı." dedi.

Putin'in kararnameyi imzalaması, ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından sert bir şekilde kınandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Putin'in Donetsk ve Luhansk'ı bağımsız olarak tanıma kararının Ukrayna'nın egemenliğine "açık bir saldırı" olduğunu söyledi.

Putin'in Rusya'nın bölgede dökülen herhangi bir kandan Ukrayna'yı sorumlu tutacağı konusunda uyarmasının ardından Kremlin'de düzenlenen imza töreninde ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetleri tanındı. .

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