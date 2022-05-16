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'Putin, ordusunun 3’te 1’ini kaybetti'

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'Putin, ordusunun 3’te 1’ini kaybetti'

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ordusunun 3’te 1’inin Ukrayna'daki savaşta yok olduğu belirtildi.

2 Saat Önce
2022-05-16 10:12:11
'Putin, ordusunun 3’te 1’ini kaybetti'

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, İngiltere Savunma Bakanlığı bir açıklama yaparak, Rus ordusunun büyük bir güç kaybettiğini öne sürdü.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'tan beri savaş devam ederken İngiltere Savunma Bakanlığı dikkat çekici bir açıklama yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın bazı istihbarat raporlarına dayandırdığı açıklamada, Rusya'nın askeri gücünün büyük bir kayba uğradığı belirtildi.

Yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ordusunun 3'te 1'inin yok olduğu belirtildi. Raporda, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde devam eden Rusya saldırılarının takvimin gerisinde kaldığı da kayıtlara geçti.

İngiliz medyasında yer alan raporda, “Ufak çaplı kazanımlar haricinde Rusya son bir ayda büyük ve kayda değer kazanımlar elde edemedi. Rusya'nın Şubat ayında cepheye sürdüğü askerleri kaybetti” ifadesi yer aldı.

Putin'in “özel askeri operasyon” diye tanımladığı işgal sürecinde Rusya'nın 150 bin ile 190 bin askeri cepheye gönderdiği tahmin ediliyor.

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