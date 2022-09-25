Putin onayladı! 'Gönüllü teslim olan' Rus askerlerin cezası belli oldu

Putin'in onayladığı yasaya göre 'gönüllü olarak teslim olan' askerler 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Cumartesi günü imzalanan yeni yasaya göre, silahlı bir çatışma sırasında düşman kuvvetlerine "gönüllü olarak teslim olan" Rus askerleri, eve döndükten sonra on yıl hapis cezasına çarptırılacak.

Ülkenin ceza yasasına yapılan yeni ek, böyle bir ihlale ilişkin verilebilecek en hafif cezanın üç yıl olduğunu belirtiyor.

Bununla birlikte, yasa, teslim olan askerlerin "esaretten kaçmaları ve birliklerine geri dönmeleri" durumunda cezadan kaçınmalarına izin veriyor.

Putin ayrıca mevcut yasalarda yapılan diğer bazı değişiklikleri de onayladı.

ASKER KAÇAKLARINA 10 YIL HAPİS

Aynı yasaya göre silahlı çatışmalara katılmayı reddeden askerler ile askere alınmaktan kaçanlar veya askere alınmaktan kaçanlar on yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Savaş veya askeri operasyon sırasında yağmaya dönükse 15 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Çarşamba günü, Rus parlamentosunun üst meclisi, alt meclisin oybirliğiyle onaylamasından bir gün sonra değişiklikler lehinde oy kullandı.

Rus milletvekilleri ayrıca ülkenin ceza kanununa 'seferberlik', 'sıkıyönetim' ve 'savaş zamanı' tanımlarını ekledi. .