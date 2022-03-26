Amerikan Bloomberg kanalında Andreas Kluth'un kaleme aldığı, 'Putin nükleer silahları ne zaman, neden ve nasıl kullanabilir?' başlıklı analiz haberde ilginç noktalara ve senaryolara dikkat çekiyor.

Ukrayna'daki savaşta Rusya'nın hedeflerine ulaşamaması durumda Putin'in eylemlerini tırmandırmasına neden olabileceğini dikkat çeken Bloomberg, "Putin, nükleer bir silahla ilk vuruşu niyetini gösterecekti. Sırf ciddi olduğunu göstermek için boş bir ormana veya açık denizlere küçük ışınlı bir bomba atabilir" iddiasında bulundu.

Andreas Kluth'un Bloomberg kanalında yayımlanan "Putin nükleer silahları ne zaman, neden ve nasıl kullanabilir?" başlıklı analiz haberi şöyle:

Vladimir Putin gibi bir adamın nükleer silahlarını kullanarak bile her şeyi yapabileceğini varsaymalıyız. Dolayısıyla, bir veya daha fazla nükleer silah kullanmanın onu iktidarda tutabileceğini ve hayatını kurtarabileceğini şeytani bir şekilde hesaba katabileceği bazı senaryolar var.

Bunun nedeni, stratejik olarak Soğuk Savaş'ın ilk değişken yıllarında Avrupa'yı daha istikrarlı olan sonraki aşamalarından daha çok andıran bir dünyaya girmiş olmamızdır. Bunun etkisi, eski önleme kavramlarını ortadan kaldırmak ve kazara nükleer Kıyamet riskini artırmak olacaktır.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda Birleşik Devletler, Batı Avrupa'daki kuvvetlerinin Sovyetler Birliği'nden daha düşük olduğunu ve muhtemelen Sovyetler Birliği'nin saldırısına karşı koyamayacaklarını çok iyi biliyordu.

Bu zayıflığı telafi etmek için Amerikalılar, Avrupalı ​​müttefiklerine görece düşük güce sahip (yine de düşünülemez bir şekilde yıkıcı) nükleer bombalar yerleştirdiler. Mesaj, bir Sovyet saldırısı durumunda NATO'nun zafer elde etmek için bazılarını savaş alanına atabileceğiydi.

Ancak nükleer silahlanma yarışı ilerledikçe Sovyetler Birliği bu konuda ABD'yi geride bıraktı ve "stratejik" silahlar eskisinden daha fazla öne çıktı. Bunlar, örneğin bir tarafın topraklarından diğer tarafın topraklarına karşı kıtalararası balistik füzelerle ateşlenebilecek en büyük nükleer bombalardır.

Bütün şehirleri aynı anda dümdüz edeceklerdi. Kulağa kıyamet gibi gelse de, bizi nükleer savaştan bu kadar uzak tutan tam da bu korku senaryosu. Bir tür metaforda Batı ve Doğu, aynı odada duran ve her birinin beline kadar benzinle ıslanmış iki kişi tarafından kişileştirildi.

Her birinin onunla birkaç maçı vardı. Ama hiçbiri tutuşmadı, çünkü ikisi de alevlerin ortasında yanacaktı. Bu duruma haklı olarak Karşılıklı Güvenli Yıkım (MAD) adı verildi.

Ancak Putin'in Rusya'yı yönettiği 20 yılda büyük stratejik resim yeniden değişti. Bir anlamda, İkinci Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre sonra aynı duruma döndü, ancak roller değişti.

Şimdi, ordusunun konvansiyonel bir savaşta NATO'dan daha düşük olduğundan şüphelenen Rusya'dır. Bu nedenle Putin, başlangıçta iyi gitmeyen muharebeleri veya savaşları kazanmak için taktik nükleer silahlar kullanmakla tehdit ederek bu zayıflığı telafi ediyor.

Bu yaklaşıma "durumu azaltmak için tırmanma" denir. Bu amaçla, stratejik nükleer silahlarda kabaca ABD'ye eşit olan Rusya, taktik silahlarda 10'a 1 avantaj elde etti. Yaklaşık 2000 tanesine sahipken, Amerika'nın yarısı Avrupa'da konuşlanmış olan 200 tanesine sahip.

Putin, NATO'nun kırmızı çizgilerini aşması durumunda olağanüstü cephaneliğini kullanabileceğini defalarca ima etti. Ve kaderini Rusya'nın kaderiyle karıştırdığı için, Moskova'da herhangi bir kişisel aşağılama veya rejim değişikliği tehdidini böyle bir eylem olarak yorumlamaya meyillidir.

Şaşırtıcı derecede beceriksiz Rus işgalcilerine karşı kahramanca savaşan Ukraynalılar zafere yakın olabilir. Bir Rus hipersonik füzesinin NATO üyesi bir ülke olan Polonya'ya inmesi olabilir. Veya Batı'nın Ukrayna'ya savaşın kaderini değiştirebilecek silahlar sağlaması.

Bu dönüşlerin her biri, Putin'in yakın ölümden korkmasına ve eylemlerini tırmandırmasına neden olabilir. Nükleer bir silahla ilk vuruşu niyetini gösterecekti. Sırf ciddi olduğunu göstermek için boş bir ormana veya açık denizlere küçük ışınlı bir bomba atabilir.

Bir sonraki adım olarak, belirli bir Ukrayna deposunu, askeri üssünü veya taburunu bir nükleer silahla vurabilir. Her halükarda, henüz bütün bir şehirde değil. Taktik nükleer silahların değişken verimleri böyle bir senaryoyu mümkün kılıyor.

Bu şekilde Putin, ABD ve müttefiklerinin aynı şekilde misilleme yapmayacaklarına bahse girerek sonuna kadar gitme kararlılığının sinyalini verecekti. Aklında, buna Batı'nın blöfü derdi. Her iki taraftaki Soğuk Savaş liderleri nükleer bir savaşı kazanamayacaklarını biliyorlardı.

Putin başlatabilirse, yapabileceğini düşündüğü için olacak. Ama gerçekten yapacak mı? İlk Rus saldırısının ardından NATO ve özellikle ABD, ürkütücü kararlara hazırlanmalı. Batı, kararlılığını göstermek için düşük menzilli nükleer silahını bırakmalı mı?

Her iki taraf da bundan sonra nasıl davranacak? Bu silahlar bir kez - üretimleri ne olursa olsun tüm insanlık tarihinin en ölümcülleri - patlamaya başladığında yanlış anlama, hata ve kaza riski artacaktır. Bir yandan "sınırlı" bir darbe bile, diğer yandan felaket olarak deneyimlenecektir.

Ve füzeler o kadar hızlı uçuyor ki karşı tarafın yanıt vermesi için sadece birkaç dakikası kalıyor. Bunları "kullanma ya da kaybetme" eğilimi artacaktır. Nükleer çağdan çok önce, Napolyon'un savaşlarına tanık olan bir Prusyalı subay, görüşlerini ünlü Savaş Üzerine kitabında dile getirdi.

Carl von Clausewitz, savaşı sınırlı tutmaya çalışan generaller arasındaki doğal gerilimi ve savaşın mutlak hale gelmek, bir ya da tüm tarafların tamamen yok edilmesiyle sonuçlanmak istediği gerçeğini anladı.

Clausewitz'in sonucuna vardığı zorunluluk, her durumda taktik ve stratejinin uyumlu olmasıdır. "Savaş, siyasetin başka araçlarla sürdürülmesinden başka bir şey değildir" diye yazdı en ünlü (ve çoğu zaman yanlış anlaşılan) cümlesiyle. Sadece müteakip barışı katlanılabilir kılan türden bir savaşa girmeniz gerektiğini kastetmişti. Moskova'da hala bunu anlayan insanların olması için dua edelim. .