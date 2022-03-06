Putin nerede hata yaptı?

Cumhuriyet'ten Deniz Berktay yazısında Ukrayna Rusya savaşı ile ilgili iktidardaki 22 yılı boyunca hesaplı, ölçülü hareketleriyle tanınan Putin’in ABD’nin provokasyonuna geldiğini yazdı.

Cumhuriyet'ten Deniz Berktay yazısında Putin'in Ukrayna'da güçsüz adımlar attığını, ABD'nin dünyadaki konumunu yeniden sağlamlaştırmış olduğunu yazdı.

İşte o yazıdan bir bölüm:

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaları düzenleyen ve yeni bir siyasi yapı öngören Minsk Anlaşmaları'nı uygulamak istemediğini, bu anlaşmaların kendisinin hoşuna gitmediğini söylediğinde Putin, “hoşuna gitsin gitmesin, sabredeceksin, güzelim” dedi. Bir erkeğin bir kadına zorla sahip olmasını ima ederek. Bu sözü, ülke içinde kitleleri güldürebilir, “cumhurbaşkanımız tam bir erkek”, dedirtebilirdi, ama Ukrayna'da ve dış dünyada tepki çekti. Zelenski'nin başını çektiği ekibin ılımlı çizgide olduğunu görmezden gelerek, onunla doğrudan müzakereden kaçındı. Böylelikle, Ukrayna'nın siyasi kesimlerini karşısında birleştirdi.

BİRKAÇ GÜN SÜRER SANDI

Ukrayna'nın nüfusunun önemli bir kısmında Rusya sempatizanlığı olmasına rağmen, Ukrayna'yı kendi yanına çekecek propaganda yöntemine başvurmak yerine, “bizim dediklerimizi yapmazsanız, başınıza dert açılır” diye özetlenebilecek, tehdit dolu yöntemleri benimsedi. Rus ordusunun dokuz gündür bombaladığı Doğu Ukrayna'daki şehirlerin büyük kısmı, Rus sempatizanı olan yerler. Bir zamanlar kendisini Rusya'ya yakın hisseden bu insanlar şimdi Rus bombaları altında. Dolayısıyla, Ukrayna'daki Batı yanlısı ve Rus karşıtı liderlerin bile yapamadığını yaparak, Ukrayna toplumunun büyük çoğunluğunu kendi karşısında birleştirdi. Hemen herkes, Ukrayna ordusunun 2014 yılında Kırım'ı savaşmadan Rusya'ya terk eden ordu olmadığını, güçlendiğini söylerken Putin, bunu görmezden geldi ve birkaç gün süreceğini zannettiği savaş, onuncu gününe girdi.

BATI DESTEĞİ ARTTI

Ukrayna Ordusu, dayanma gücünü ispatladıkça, Batı'dan Ukrayna'ya gelen destek arttı. Şimdi Ukrayna'dan çıksa bir mesele, çıkmasa bir mesele. Ayrıca, bütün Batı dünyasını karşısında birleştirmeyi başardı. Ukrayna'da attığı güçsüz adımlarla, ABD'nin dünyadaki konumunu yeniden sağlamlaştırmış oldu. İktidardaki 22 yılı boyunca hesaplı, ölçülü hareketleriyle tanınan Putin'in Ukrayna'da ABD'nin provokasyonuna gelerek hem kendisini, hem de Rusya'yı batağa saplaması, bir tek şeyle açıklanabilir: İktidar zehirlenmesi. Rusya'yı yönetenlerin astsubay Seryoja'nın söylemlerinden kurtulup sağduyuya kavuşması, hem Rusya için, hem de bölge barışı için en büyük gereklilik. .