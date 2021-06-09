Putin neden “ABD’nin çöküşü uzatıldı” dedi?

Gazeteci Sevil Nuriyeva İsmayılov, ‘ABD-Rusya gerilimi ve Rusya içindeki güç dengelerinin durumu’ başlıklı yazısında ABD’nin çöküşünün bir süreliğine uzatıldığını ifade eden Rusya Devlet Başkanı Putin’in ifadesinin ne anlama geldiğini değerlendirdi. İsmayılov, Rusya’nın Batı hücumları karşısında direnişini ayakta tutan unsurun ise Rus orta sınıf olduğuna dikkat çekti

Putin; Amerika'nın şimdiki durumunu, Sovyetler Birliği'nin son dönemine benzetti. İlgimi çekti! Hatta "Trump biraz uzun kalsaydı, Gorbaçov Perestroykasına benzer Amerikan Perestroykası görecektik" dedi. "Önlendi ama belli süreliğine çöküş uzatıldı" demesi ise Rusya'nın hesap kitabında, kendini sadece korumaya alma değil, hem de Amerika'nın sarsılması projesine de destek verme anlamı yattığını açık belli etti.

Amerika'nın şimdiki hali bile Rusya'dan çok çok güçlü olduğu açıktır. Ama o da açık ki her kriz döneminde gerilimin hatta nükleere kadar uzanan krizlerin sonunda bile, bu iki devlet el sıkışıp anlaşabilmiştir.

“Rusya tek başına ‘ben' demiyor”

Şimdiki durumun öncekilerden farkı var mı?

Bu defa el sıkışırlar mı?

Rusya penceresinden bakılırsa, anlaşmak ve dünyayı paylaşarak yönetmek istediğini sezmek mümkündür. Yani Amerika yeşil ışık yakarsa anlaşmaya en fazla hevesli Rusya'nın olacağını göreceğiz.

Bu sebeptendir ki; Amerikan tarafı sesini ve söylemlerini yükselttikçe, Rusya eyleme geçer ama dilini de yapıcı literatürle donatır. Tabii bunu yaparken, bedel ödemeye hazır olduğunu, sahaya inerek "hazır ol" komutası çerçevesinde gösterir.

Rusya halen kendini iki kutuplu dünya modunda arzu ediyor. Yani tek başına "ben" demiyor! Amerikalılardan farklı tarafları budur. Paylaşmak gerektiğinde paylaşırlar. Ama kendi pasta payını daha fazla kesilmesinden yana da tavır sergilerler.

Putin sonrası Rusya üzerine Batı'nın düşünmesi, yeni yeni isimlerin devreye sokulması, Putin'in başının muhalif eylemlerle zora sokulması, hepsi bu geniş planın parçasıdır.

Rusya'daki Batıcı ekip

Rusya devleti içindeki Batıcı ekibi de yabana atmamak gerekli! Onlar koyu NATO'cu olmasa da, Batı hayranlığı ve kendilerini Batı'nın bir parçası olarak görenlerin fikir dünyasında Putin'in yönetim biçiminin işe yaramadığı kanaati de söz konusudur.

Zengin zümrenin, oligarşideki zengin isimlerin tüm maddi barınma yerlerinin Batı olduğu da sır değildir. Putin'e açıktan olmasa da en fazla kızgınlar içinde bu zümrenin olduğunu da göz ardı etmemeliyiz.

Rus milliyetçiliği

Rusya'nın temeli savunma anlayışını müdafaa eden, orta ve alt sınıf Ruslardır.

Zenginlerin milli duygularını ise paranın seyri belirler. Her yerde olduğu gibi Rusya da bu konuda darp almış ülkedir. Ama milliyetçilik duygusu, edebiyat, müzik, spor, yazar çizer zeminlerine bakıldığında fazlasıyla vardır ve Rusya'nın dayanağı da bu zümredir.

Amerika'nın Rusya üzerine inşa etmeye gayret ettiği yeni dağıtım sürecine direnenler, sadece Putin ve o zihniyeti oluşturan devletçi yapı değildir. Ruslar, milliyetçiler ve bu duygunun esas temeli, orta sınıfın omuzlarında.

Orta sınıf yeterince kalın parçadan oluşmakta. Yani Rusya'nın en dayanıklı sınıfı orta sınıftır. Bu sınıf; ayaklanmaların, darbelerin olmamasının da teminatı sınıftır. Putin; Rusya Devleti'nin savunmasını, kalın parçadan oluşan orta sınıfın belirgin hale gelmesi ile sağlayabildi.

Zengin sınıf her zaman paranın seyrine kapılan sınıf olduğu için devletin geleceğini değil, paranın geleceğini dert edinir. Putin bu sebepten Çarlık Rusya'sı tarihinden her dönem için dersler almakta olduğunu gizlemez.

Orta sınıfın direnişi ve Putin

ABD-Rusya geriliminin getireceklerine de, en fazla direnen orta sınıf zeminidir. ABD'nin en fazla mümbit zemin aradığı saha da, Rusya'nın orta sınıfıdır. Dikkat ederseniz tüm muhalif kaynakların da çıkış noktası, orta sınıf zümresindendir. İşte zenginlerin nasıl seyir benimseyeceklerini de orta sınıfın hareket alanı belirlediğine göre Putin, Rusya'nın geleceğini orta sınıfın kendine ve devletlerine bağı ile ölçmekte. Bu durumda ABD-Rusya gerilimi, Rusya'nın direniş göstermesi sadece savunma alanındaki rahatlığı ile değil, şimdilik orta sınıfın Rusya'cı devletçi yapısı ile de alakalıdır. Putin Rusya'nın geleceğini orta sınıfın daha da çoğunluk teşkil etmesinde görmekte. Tüm hamleleri bu sınıfı belirgin ve etkili hale getirmekten ibarettir. ABD'ye karşı direnmenin, çevreleme politikalarının karşısına çıkacak gücün, Rus orta sınıfın ekonomik gücü ve milli duyguları ile zayıflatmakta. Bölgenin geleceğindeki gelişmeleri de etkileyecek gücün, coğrafyanın toplumları ve bu toplumların içindeki ekonomik güç dengelerinin kimin ağırlığı ile dizayn edileceği belirleyecektir.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.