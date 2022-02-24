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Putin: ''Müdahale edene karşılık veririz''

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin uyardı, ''Müdahale edene karşılık veririz, dökülen kanın sorumlusu Ukrayna olur'' dedi.

2 Saat Önce
2022-02-24 10:33:00
Putin: ''Müdahale edene karşılık veririz''

Dünyadan Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon başlatmasına tepkiler büyüyorken, Putin'den 'tehdit' gibi açıklama geldi. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a askeri hareket emri verdiğini duyurmasından sonra Batı'dan gelen açıklamalara sert tepki gösterdi.

Batılı ülkelere uyaran Putin, ''Müdahale edene karşılık veririz, dökülen kanın sorumlusu Ukrayna olur'' dedi.

Putin, Ukrayna topraklarını işgal etme niyetleri olmadığını belirterek, "Operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak" dedi.

Rus lider Ukrayna askerlerine silah bırakma ve çekilme çağrısı yaptı.

Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

 

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