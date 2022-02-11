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Putin-Macron görüşmesindeki devasa masanın nedeni açıklandı

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sosyal medyada alay konusu olan masası ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Reuters'a konuşan kaynaklar, 'uzun masa kullanılmasının nedeninin Macron'un Rusya'da test yaptırmaması' dedi

2 Saat Önce
2022-02-11 11:02:43
Putin-Macron görüşmesindeki devasa masanın nedeni açıklandı

Reuters'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yönetiminde görevli iki üst düzey kaynağa dayandırdığı habere göre, uzun masa kullanımının nedeni Rus PCR testi.

Haberde, Fransız liderin Rus COVID-19 testine girmeyi reddettiği açıklandı.

Kaynaklar ajansa, sağlık ve güvenlik protokolünü reddetmesinin ardından Macron'un Putin'den sosyal olarak uzak durması gerektiğini söyledi.

ir ucunda Macron'un, diğer ucunda Putin'in oturduğu son derece uzun Kremlin masası, sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Bazı yorumcular düzenlemenin siyasi bir açıklama olduğunu öne sürerken, şimdi masa düzeninin Macron'un Rus doktorlar tarafından test edilme konusundaki isteksizliğinin bir sonucu olduğu iddia ediliyor.

Yaklaşık altı saatlik görüşmeleri sırasında Macron ve Putin, Ukrayna'daki krizi tartıştı ve Macron, Putin'in durumun tırmanmayacağına dair garantisini aldığını açıkladı. .

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