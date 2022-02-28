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TIMETURK / DÜNYA / Putin'li Time kapağı sahte çıktı

Putin'li Time kapağı sahte çıktı

Bir Twitter hesabı tarafından Time Dergisi’nin, Putin’i Adolf Hitler’e benzeten bir görseli yeni kapağında “Tarihin Dönüşü” başlığıyla kullandığı öne sürülmüş ve sosyal paylaşım sitelerinde yer almıştı. Yeni kapakta yer alan ifadeler aynı olsa da Putin’i Hitler gibi gösteren bir görsel bulunmuyor.

2 Saat Önce
2022-02-28 13:47:23
Putin'li Time kapağı sahte çıktı

Bir Twitter hesabı tarafından 27 Şubat (dün) 2022 tarihinde yapılan paylaşımda Time Dergisi'nin Putin'i Adolf Hitler'e benzeten bir kapakla yayımlandığı iddia edildi. Söz konusu iddia yerli ve yabancı birçok sosyal medya hesabı tarafından da paylaşıldı. Ancak Gallerli grafik tasarımcısı Patrick Mulder imzalı Time'ın kapağı sahte olduğu ortaya çıktı.

Mulder, yaptığı paylaşımda alternatif bir Time kapağı yaptığını belirterek, görselin tasarım sürecini de 10 saniyelik bir video ile paylaştı.

Time Dergisi'nin resmi Twitter hesabına girildiğinde ise derginin yeni kapağına ulaşılabiliyor.

Dergi, 25 Şubat 2022 tarihinde yeni kapağını paylaşmış. Time'ın kapağında söz konusu iddiadaki kapakta yazan başlık ve ifadeler bulunuyor. “Tarihin dönüşü: Putin, Avrupa'nın hayallerini nasıl yıktı” başlığı ile Mart ayı sayısında yayımlanacak olan derginin kapağında dört askerin yer aldığı bir tank bulunuyor. Yeni kapakta yer alan ifadeler aynı olsa da Putin'i Hitler gibi gösteren bir görsel bulunmuyor.

Gerçek kapak

Ekran Resmi 2022-02-28 13.29.47

Sahte kapak...

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