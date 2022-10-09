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Putin: Köprüdeki patlamayı Ukrayna istihbaratı yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım köprüsünde meydana gelen patlamanın Ukrayna istihbaratınca yapıldığını söyledi.

3 Saat Önce
2022-10-09 21:41:44
Putin: Köprüdeki patlamayı Ukrayna istihbaratı yaptı

Putin, Rusya'nın St. Petersburg kentinde Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin ile bir araya geldi.

Rusya ile yasa dışı ilhak edilen Kırım arasındaki köprüde dün meydana gelen patlamaya değinen Putin, "Bu, Rusya Federasyonu'nun kritik öneme sahip sivil altyapısını yok etmeyi amaçlayan bir terör saldırısıdır. Bunu düşünen, gerçekleştiren ve sipariş eden Ukrayna istihbarat servisidir" dedi.

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Bastrıkin de patlamayla ilgili terör suçundan dava açıldığı bilgisini paylaşarak, "Bu, soruşturmanın ilk aşamasında elde edilen bilgilerle doğrulandı" diye konuştu.

Bastrıkin, Rus ve yabancı uyruklu vatandaşların, patlamanın gerçekleştirilmesi konusunda Ukrayna istihbaratına yardımcı olduğunu ifade etti. .

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