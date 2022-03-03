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'Putin, komedyenlikte Zelinski'den daha başarılı olabilir, Zelinski de liderlikte'
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'Putin, komedyenlikte Zelinski'den daha başarılı olabilir, Zelinski de liderlikte'

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, “Putin, Yahudi ailenin Rusça konuşan oğlu Zelinski'yi neo-nazi ilan ederek, gülünçleşiyor. Putin, komedyenlikte Zelinski'den daha başarılı olabilir. Zelinski de liderlikte...” dedi.

2 Saat Önce
2022-03-03 08:27:23
'Putin, komedyenlikte Zelinski'den daha başarılı olabilir, Zelinski de liderlikte'

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Rusya'nın Ukrayna işgaliyle ilgili kaleme aldığı yazısında Vladimir Putin'e eleştiriler yöneltti. Saymaz, “Putin, eser miktardaki ırkçıyı Ukrayna'ya genellerken, Yahudi ailenin Rusça konuşan oğlu Zelinski'yi neo-nazi ilan ederek, gülünçleşiyor. Putin, komedyenlikte Zelinski'den daha başarılı olabilir. Zelinski de liderlikte...” dedi.

Saymaz'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:”

“Putin, Ukrayna'da neo-nazilerin devleti ele geçirdiğini öne sürerek dünyayı aldatmayı hesaplıyor. Halbuki Zelinski'nin iktidara geldiği 2019'daki seçimde aşırı milliyetçi Svoboda Partisi, yüzde 1.62'de kaldı. Parlamentoya milletvekili sokamadı. Buna karşılık Yahudi kökenli Zelinski, birinci turda 5.7 milyon, ikinci turda 13.4 milyon oy aldı. Oy oranı yüzde 73!

Rusya yanlıları Ukrayna Ordusu içerisinde var olan 'Azov Taburu' adlı gönüllü birliğe de işaret ediyor. O halde Türkiye'den örnek verelim: TSK'da ve Emniyet'te dikkate değer sayıda MHP'linin olması Türkleri 'Turancı' yapar mı?

Putin, eser miktardaki ırkçıyı Ukrayna'ya genellerken, Yahudi ailenin Rusça konuşan oğlu Zelinski'yi neo-nazi ilan ederek, gülünçleşiyor. Putin, komedyenlikte Zelinski'den daha başarılı olabilir. Zelinski de liderlikte... Komedyen diye hafife alınan (Aslında hukuk eğitimi var) Ukrayna lideri Amerika'nın 'Seni çıkaralım' teklifini reddederek, askeri kamuflaj giyerek, silah kuşanarak, ordusunun ve halkının yanında durarak, liderlik dersi verdi.” .

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