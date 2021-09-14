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Putin karantinaya girdi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yakın çevresinde tespit edilen korona virüs vakaları nedeniyle karantinaya girdi.

54 Dakika Önce
2021-09-14 12:37:39
Putin karantinaya girdi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yakın çevresinde tespit edilen koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya girdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman ile yaptığı telefon görüşmesinde, yakın çevresinde tespit edilen koronavirüs vakaları nedeniyle belirli bir süre boyunca karantinaya girmesi gerektiğini belirtti.

Putin, bundan dolayı bu hafta Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenecek Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi toplantısına, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi toplantısına ve KGAÖ ile ŞİÖ Devlet Başkanları Ortak Toplantısına video konferans yöntemiyle katılacağını ifade etti.

Dün Rusya Paralimpik Milli Takımı oyuncularıyla bir araya gelen Putin, karantinaya girmesi gerekebileceğine dair açıklama yapmıştı.

Putin, "Maalesef şu anda birtakım sorunlar var. Doktorlar inceliyorlar, benim çevremde bile Kovid-19'la ilgili sorunlar var. Gerçekte ne olup bittiğini öğrenmemiz gerekiyor. Yakında benim de karantinaya girmem gerekebilir. Etrafımda birçok insan hasta" demişti.

ESED'İ MOSKOVA'DA AĞIRLAMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'i Moskova'da ağırlamıştı. Putin ile Esed'in Moskova'daki bir önceki görüşmesi 2015 yılında gerçekleşmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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