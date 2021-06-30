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Putin: İngiliz gemisini batırsak bile dünya savaşı çıkmazdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın İngiliz gemisini batırsa dahi 3. Dünya Savaşının eşiğine gelinmeyeceğini söyledi

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30.06.2021 15:00:03
Putin: İngiliz gemisini batırsak bile dünya savaşı çıkmazdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere ile Karadeniz'de yaşanan karşılaşmanın bir provakosyon olduğunu ve Rusya'nın İngiliz gemisini batırsa dahi 3. Dünya Savaşının eşiğine gelinmeyeceğini söyledi.

Putin, olayda Rusya'nın sınırlarının ihlal edildiğini ve ABD uçağının da olaya müdahil olduğunu belirtirken İngiltere Başbakanı Boris Johnson silahlı karşılaşmada sınır ihlali olduğunu reddetmişti.

“Uluslararası suları kullanmanın tamamen uygun olduğunu düşünüyorum” diyen Johnson, Rusya'nın Kırımı ilhakını tanımadıklarını belirtmişti.

Olayın Ukrayna sularında gerçekleştiğini kaydeden Johnson, "Burayı (Ukrayna suları) A noktasından B noktasına gitmek için kullanmak tamamen doğruydu" diye konuştu.

İngiliz Başbakan, Rusya ile ilişkilerin tarihteki en kötü dönemde olduğu yönündeki görüşlere katılmadığını da vurgulayarak, işlerin çok daha kötü olduğu zamanları hatırladığını söyledi.

Ne olmuştu?

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere'ye ait "Defender" savaş gemisinin, Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın güneybatısında bulunan Felenk'te sınırı ihlal ettiği iddia edilmişti.

Bu nedenle "Su-24M" savaş uçağının havalandırıldığı belirtilen açıklamada, "Sınırları koruyan Rus gemisi, 12.06 ve 12.08'de İngiliz gemisine uyarı ateşi açtı. Su-24M, dokuz dakika sonra Defender gemisinin rotasına yönelik bombalama uyarısı yaptı" ifadelerine yer verilmişti.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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