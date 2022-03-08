Putin'in yeni hedefi Moldova mı? Hazırlıklara başlandı!

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 13'üncü gün yaşanırken Putin'in hedef tahtasında olduğu iddia edilen Moldova tehlikeye hazırlanmaya başladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna işgaliyle ilgili niyetlerini açıkça ortaya koydu ve bu ülke üzerinde gerçekleştirmek istediği şeyleri müzakere masasına da taşıdı. Ancak birçok uzmana göre Putin'in başlattığı bu savaş Ukrayna ile sınırlı kalmayacak.

Siyasi analizciler Rus liderin hedefinin NATO ve AB'yi sadece kendi sınırlarından değil komşularının etrafından da kovmak istiyor ve bu uğurdaki nihai hedefi Ukrayna'dan sonra diğer Doğu Avrupa ülkelerine saldırmak.

Bu ülkelerin başında ise Moldova geliyor. Geçen hafta bir harita önünde konuşurken bu hedefi açık ettiği konuşulan Belarus lideri Lukaşenko buna kanıt olarak gösterilirken Moldova'nın AB ve NATO'ya olan yakınlığı da onu hedef tahtasının tam ortasına yerleştiriyor.

Putin'in kuvvetlerini Ukrayna'nın güneyine yöneltmesi yol haritasında bir sonraki durağın Moldova olabileceğini işaret ederken ülke çoktan bu işgal tehdidiyle ilgili hazırlıklara başladı bile.

Kaynak: Hürriyet

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