'Putin'in yakın arkadaşı' için karar verildi

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kremlin ile güçlü bağlara sahip olduğu bilinen Ukraynalı muhalif siyasetçi Medvedçuk'un yargılanacağı kaydedildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, geçen hafta Kiev yönetimi tarafından tutuklanan ve Kremlin ile kuvvetli bağlara sahip olduğu bilinen Ukrayna'nın en geniş tabana sahip muhalefet partisi 'Yaşam İçin' hareketinin lideri Victor Medvedçuk hakkında, "Başkan Putin'e son derece yakındı. Vladimir Putin'in, Medvedçuk'un kızlarından birinin vaftiz babası olduğu söyleniyor. Bu gerçeğin kendisi her şeyi ortaya koyuyor" dedi.

Ukrayna güvenlik güçleri tarafından özel bir operasyonla göz altına alınan Ukraynalı muhalif siyasetçi Medvedçuk

Kuleba, Medvedçuk'un yargılanma sürecine ilişkin olarak, "O bir Ukrayna vatandaşı, biz hukukun üstünlüğüne sahip bir ülke olduğumuz için tüm usul haklarından yararlanacak. Hakkındaki karar, hem hukuki hem de siyasi süreç çerçevesinde belirlenecek. Hiçbir siyasi seçeneği dışlamıyoruz ama biz bir hukuk devletiyiz ve her şeyden önce, Ukrayna'ya karşı işlediği suçların sorumluluğunu üstlenecek" ifadelerini kullandı. .