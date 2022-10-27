Putin’in vaftiz kızı ülkeden neden kaçtı?

Vladimir Putin'in vaftiz kızı Ksenia Sobchak’ın, Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'yı suçlayıcı ifadeler kullanması üzerine evine polis baskını düzenlendi. Bu baskından saatler sonra Sobchak’ın Rusya’dan kaçtığı öğrenildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 242. gün geride kalırken Rusya lideri Vladimir Putin, vaftiz kızından büyük darbe aldı.

Babası Putin'in 'akıl hocaları'ndan biri olarak anılan Ksenia Sobchak, Putin'in vaftiz kızı olarak biliniyor.

Rusya'da 'ajan' olarak nitelendirilen Sobchak'ın; savaşa ilişkin ne söylediği ise henüz bilinmiyor.

İngiliz basınına göre Sobchak, kendisini tutuklamak için havaalanına gelen yetkilileri atlatarak Belarus üzerinden Litvanya'ya giden uçağa bindi.

TASS haber ajansına konuşan bir yetkili ise Sobchak'ın Dubai için uçak bileti aldığını ve Moskova'dan ayrıldığını iddia etti. Ancak Dubai için alınan biletin kendisini tutuklamaya gelen yetkilileri atlatmak için bir yöntem olduğu da ihtimaller arasında.

Sobchak, 2018 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı başkanlık seçimlerinde yarışmış ve 4. olmuştu.

Akıl hocası konumunda yer alan baba Sobchak ile Putin'in bir zaman sonra arasının açıldığı bu yüzden de Sobchak ailesinin ülkede 'muhalif' konumuna geçtiği de iddialar arasında .