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Putin'in Türkiye açıklamasından sonra Gazprom Başkanı ile görüşme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller ile bir araya geldi.

7 Dakika Önce
2022-10-12 20:17:36
Putin'in Türkiye açıklamasından sonra Gazprom Başkanı ile görüşme

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Dönmez ile Miller'ın Moskova'da düzenlenen “Rus Enerji Haftası" kapsamında bir araya geldikleri belirtildi.

Açıklamada, "Rus gazı Türkiye'ye Mavi Akım ve TürkAkım boru hatları üzerinden güvenilir bir şekilde sevk edilmektedir." ifadesi yer aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın enerji kaynaklarının sevkiyatı için "Türkiye merkez ülke olabilir" teklifinin ardından yapılan görüşme dikkat çekti.

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Dönmez, ‘Rus Enerji Haftası' kapsamında düzenlenen ‘Yeni Zorluklar, Yeni Fırsatlar: Petrol ve Gaz Piyasasını Neler Bekliyor?' başlıklı oturumda konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik enerji kaynakları için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayabileceğine yönelik teklifini değerlendirmek için erken olduğunu dile getiren Dönmez, "Türkiye, bu ve buna benzer birçok uluslararası projeyi zamanında tamamlamıştır. Teknik olarak mümkün. Bu tarz uluslararası projelerde teknik, ticari ve hukuki açıdan değerlendirme ve fizibilite çalışması yapılması lazım" değerlendirmesinde bulundu.

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Dönmez, Türk Akım boru hattının da bu projelerden biri olduğuna işaret ederek, "Şu anda Akkuyu'da devam eden önemli bir nükleer güç santrali projemiz var. Rusya ile ilişkilerimiz sadece enerji değil, çok farklı alanlarda devam ediyor. Bunlar oturup konuşup değerlendirilmesi gereken hususlardır" ifadelerini kullandı. .

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