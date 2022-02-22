Putin'in tarihi konuşmasında Türkiye ve Osmanlı detayı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün akşamki tarihi konuşmasında Türkiye ve Osmanlı'ya dair açıklamalarıyla da dikkat çekti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıdığı konuşması dünya gündemine bomba gibi düştü.

Putin'in Ukrayna'ya yönelik konuşmasında verdiği Türkiye ve Osmanlı örneği de dikkat çekti.

Kırım'ın "kendi kararını verdiğini" belirten Putin, Rusya'ya karşı ABD'nin Kırım'da bir altyapı oluşturmak istediğini belirterek "Geçmişte 18. yüzyılda Karadeniz kıyıları Türkiye ve Osmanlı'ya mücadele alanı olarak kullanılmıştı. Şimdi bu ismi yok etmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

PUTİN'İN OSMANLI AÇIKLAMASI

Putin, dünkü açıklamasında, Osmanlı örneği verirken şu ifadeleri kullandı:

"18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ile yapılan savaşlar sonucunda Rusya'ya katılan Karadeni̇z bölgesi̇ topraklarına Novorossi̇ya (Yeni̇ Rusya) adı veri̇ldi̇. Şi̇mdi̇ tari̇hi̇n bu ki̇lometre taşlarını unutmaya çalışıyorlar. Oysa Rus İmparatorluğu'nun komutanlarının emekleri̇ olmasaydı modern Ukrayna'nın bu kadar büyük şehri̇, hatta Karadeni̇z'e çıkışı olmazdı." .