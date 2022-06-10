'Putin'in sözleri İsveç ve Finlandiya'yı karıştırdı' iddiası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18. yüzyılda Rus ve İsveç krallıkları arasındaki Büyük Kuzey Savaşı'na atıf yapan açıklamalarının ardından, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün, İsveç Kralı Carl 16. Gustaf ile planladığı akşam yemeğini iptal ettiği öne sürüldü.

İsveç'te yayım yapan Expressen gazetesindeki habere göre Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, ülkenin Baltık Denizi'nde yer alan Aland Adaları'nın silahlardan arındırılmasının 100. yıl dönümü dolasıyla İsveç Kralı Gustaf ve eşi Kraliçe Silvia'yı akşam yemeğine davet etti.

"İsveç, aslında bize ait olan yerleri geri aldı"

Akşam yemeğinin yapılacağı sırada Rusya Devlet Başkanı Putin, başkent Moskova'da iş insanlarıyla görüşmesinde yaptığı konuşmada 1700-1721 arasında Rus ve İsveç krallıkları arasındaki Büyük Kuzey Savaşı'na değinerek, "Büyük Petro İsveç ile savaşında toprak kazanmadı. Bugün Avrupa'nın İsveç olarak kabul ettiği ve aslında bize ait olan yerleri geri aldı. Şimdi topraklarımızı yeniden kazanma zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Putin'in açıklamasından sonra Niinistö'nün, akşam yemeği programını yarıda keserek Kral Gustaf ile görüşmeden özel helikopterle Helsinki'ye döndüğü iddia edildi.

Kral Gustaf ve Kraliçe Silvia'nın da etkinlik sürerken alanı terk ettiği bildirildi. Expressen'in haberinde yer alan bir diğer iddia ise buluşma sırasında Rus muharip gemilerinin, Baltık Denizi'nde tatbikat yaptığı için programın iptal edildiği yönündeydi.

Finlandiya hükümeti iddiaları yalanladı

İddiaların ardından Finlandiya hükümetinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Niinistö'nün programı yarıda kesmesinin Putin'in açıklamaları veya Rus gemilerinin tatbikatıyla alakası olmadığı bildirildi.

İsveç makamlarından ise iddialara ilişkin açıklama yapılmadı. Finlandiya ve İsveç, devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya'ya karşı güvenlik endişeleri nedeniyle 18 Mayıs'ta NATO'ya resmi üyelik başvurusu yapmıştı. AA