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Putin'in sağlık durumu gündemden düşmüyor! ABD istihbaratından açıklama

Rusya lideri Putin’in sağlık durumuyla ilgili CIA Direktörü Burns'ten açıklama geldi.

3 Saat Önce
2022-07-21 08:55:36
Putin'in sağlık durumu gündemden düşmüyor! ABD istihbaratından açıklama

CIA Direktörü William Burns, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çok hasta olduğu yönündeki iddialarla ilgili konuştu.

Medyada yer alan haberlerde Putin'in kanser ameliyatı olacağı, hatta az ömrü kaldığı iddiaları ortaya atılmıştı.

Aspen Güvenlik Forumu'nda konuşan Burns, Putin için “Fazlasıyla sağlıklı” dedi. 2005-2008 arası ABD'nin Moskova Büyükelçisi olarak görev yapan Burns, “Söyleyebileceğimiz kadarıyla kendisi tümüyle sağlıklı” ifadesini kullandı. .

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