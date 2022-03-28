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Putin'in ruble kararına Almanya’dan tepki: 'G7 ülkeleri için kabul edilemez'
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Putin'in ruble kararına Almanya’dan tepki: 'G7 ülkeleri için kabul edilemez'

Almanya, Rusya'nın 'hasım ülkelerin' doğal gaz ödemelerini ruble ile yapması talebinin G7 ülkeleri için 'kabul edilemez' olduğunu açıkladı.

35 Dakika Önce
2022-03-28 15:35:29
Putin'in ruble kararına Almanya’dan tepki: 'G7 ülkeleri için kabul edilemez'

Almanya, Rusya'nın "hasım ülkelerin" doğal gaz ödemelerini ruble ile yapması talebinin G7 ülkeleri için "kabul edilemez" olduğunu açıkladı.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, "hasım ülkelere" doğal gaz ve petrol satışını sadece ruble üzerinden yapmaya başlayacaklarını açıklamıştı.

RUSYA'DAN PETROL VE GAZ ÖDEMELERİNE BİTCOİN ÇÖZÜMÜ

Batılı ülkelerden Ukrayna'yı işgali nedeniyle sert yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya'da, petrol ve gaz ihracatı için ödeme olarak kripto para alternatifi de dile getirilmeye başlandı.

Rusya Devlet Duması'nın enerji komitesine başkanlık eden Pavel Zavalny, bazı ülkelerden petrol ve gaz ödemesi olarak Bitcoin kabul edilebileceğini açıklamıştı.

LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Putin'in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.

Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı.

Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya'nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı. .

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