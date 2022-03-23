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Putin'in Özel Temsilcisi Çubays istifa etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoliy Çubays'ın görevinden istifa ettiği belirtildi.

1 Saat Önce
2022-03-23 17:29:37
Putin'in Özel Temsilcisi Çubays istifa etti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Çubays'ın görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını ifade etti.

Peskov, Çubays'ın Rusya'dan ayrılıp ayrılmamasının ise kendi meselesi olduğunu kaydetti.

Bazı batı medyası, Çubays'ın Ukrayna konusunda çözümün barışçıl olması gerektiğini söylediğini yazmıştı.​​​​​​​

Rusya'da 1990'lü yıllarda Boris Yeltsin yönetiminde yer alan Çubays, özelleştirmeler politikasında önemli rol oynamıştı. AA .

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