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TIMETURK / DÜNYA / Putin'in nükleer adımına NATO’dan tepki

Putin'in nükleer adımına NATO’dan tepki

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsayan 'caydırıcı güçlerini' özel savaş görevi durumuna geçirmesini, 'tehlikeli ve sorumsuzca' olarak nitelendirdi.

46 Dakika Önce
2022-02-27 22:57:09
Putin'in nükleer adımına NATO’dan tepki

Stoltenberg, CNN televizyonunda yayımlanan "State of Union" programında yaptığı açıklamalarda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsayan "caydırıcı güçlerini" özel savaş görevi durumuna geçirmesine değindi.

Söz konusu adımı "tehlikeli bir söylem" olarak nitelendiren Stoltenberg, "Bu davranış çok sorumsuzcadır." dedi.

Stoltenberg, "Rusya sahada bağımsız, egemen bir millete karşı savaş açıyor. Bu açıklamasını sahadaki durumla birleştirince olay daha da ciddileşiyor." diye konuştu. AA .

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