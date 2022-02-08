DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Putin'in Macron'u karşılama tavrı dünya gündeminde
Putin'in Macron'u karşılama tavrı dünya gündeminde
Dünyanın gözü kulağı bu toplantıdaydı: Putin'den Avrupa'ya savaş tehdidi!
Çaykur Rizespor: Futbolcumuza silahlı saldırı yapıldı
Yasak Elma 130. bölüm izle | Yasak Elma yeni bölüm (130. bölüm) özeti
Panelsan halka arz tarihi ne zaman 2022?
Üç Kuruş 13. bölüm full tek parça izle | Üç Kuruş yeni bölüm özeti
'İyilik Treni' Afganistan'a ulaştı!
Çanakkale'de trafik kazası, 1 ölü, 1 yaralı
Tunus'ta kriz derinleşti! Said, Yüksek Yargı Konseyini feshetti
Minex Partner ile Bulut Madenciliği Nasıl Yapılır?
Almanya’dan ilk kez net çıkış: Rusya, Ukrayna'ya saldırırsa bedeli çok ağır olacaktır
ABD: Çin de bedel ödeyecek
'Cübbeli Ahmet’in suç duyurusunda bulunduğu Özkiraz hakkında yakalama kararı
Biden: NATO karşılık vermeye hazır

TIMETURK / DÜNYA / Putin'in Macron'u karşılama tavrı dünya gündeminde

Putin'in Macron'u karşılama tavrı dünya gündeminde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Ukrayna arasındaki krizi görüşmek üzere Moskova'ya giden Macron'u elleri cebinde karşıladı.

5 Dakika Önce
2022-02-08 07:36:17
Putin'in Macron'u karşılama tavrı dünya gündeminde

Ukrayna'nın doğusunda yaşanan kriz devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

Putin'in Macron'u eli cebinde karşılaması ve iki liderin geniş bir masada birbirlerinden uzakta oturmaları tüm dünyanın dikkatini çekti.

Başlıksız-3_16 .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş