Putin'in giydiği mont sosyal medyada gündem oldu!

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Moskova’da düzenlenen etkinlikte giydiği yaklaşık 195 bin TL değerindeki palto gündem oldu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken dün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım'ın ilhakının 8. yılı için başkent Moskova'da düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulundu. Putin'in konuşması yerine giydikleri sosyal medyada gündem oldu.

ABD'nin ve Batı'nın yaptırımları sonrası Sovyet dönemindeki yoksullukla karşı karşı kalan Rus halkını selamlayan Putin, 10 bin sterlin yani ortalama 195 bin TL değerindeki İtalyan tasarımcı Loro Piano imzalı montla etkinlikte yerini aldı. Putin'in 1.5 milyon Rus rublesine denk gelen ceketi ile Rusların ‘evrensel değerleri' için savaşması ile övündü.

ASGARİ ÜCRETİN 25 KATINA DENK

2021'de, ortalama bir Rus'un yıllık maaşı 678 bin ruble idi, bu da Putin'in paltosunun maliyetinin yarısından daha fazlasına denk geliyor. Bu oran aylık maaş ile karşılaştırıldığında ise asgari ücretin 25 katına denk.

"MİLLET AÇKEN O MİLYARLIK PALTO GİYİYOR"

Sosyal medyada birçok kişi Putin'in lüks tercihlerine tepki gösterirken, “Millet açken o milyarlık palto giyiyor.”, “Bir yanda savaşan insanlar bir yanda Putin'in lüks zevkleri”, “Putin, Ukrayna'da soykırım yaparken bir yandan da Loro Piana mont giyiyor.” “Bir Rus'un yıllık maaşının tam 25 katı” gibi yorumlar yapıldı. .