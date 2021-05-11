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Putin'in geçen yıl en fazla telefonda görüştüğü lider Erdoğan

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in son bir yılda yaptığı faaliyetler mercek altına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki dört yılda olduğu gini yine Putin’in en fazla telefonda görüştüğü lider oldu.

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11.05.2021 08:57:52
Putin'in geçen yıl en fazla telefonda görüştüğü lider Erdoğan

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son bir yılda yaptığı faaliyetler mercek altına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki dört yılda olduğu gini yine Putin'in en fazla telefonda görüştüğü lider oldu.

Kommersant'ın haberine göre, Putin 7 Mayıs 2020-7 Mayıs 2021 tarihleri arasında 306 gün resmi mesai yaptı.

Putin'in başkanlık süresi boyunca en fazla bu dönemde telefonda görüştü.

Rus lider bir sene boyunca 175 resmi telefon görüşmesinda bulundu. 2004-2005 döneminde bu rakam 153 idi.

Putin son bir yılda diğer ülkelerin liderleriyle 106, hükümet başkanlarıyla 36 telefon görüşmesi yaptı.

Rus lider geçen yıl boyunca 10 resmi sehayatte bulunurken, 73 çevrim içi toplantıya katıldı.

Putin'in geçen yıl en fazla telegon görüşmesi yaptığı ilk beş lider şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: 14
Aleksandr Lukaşenko (Belarus): 12
Emmanuel Macron (10)
Nikol Paşinyan (Ermenistan)
İlham Aliyev (Azerbaycan): 8

Kaynak:Türkrus

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan