Putin'in ''Donbas'' kararına dünya liderleri nasıl tepki verdi?

Rusya lideri Putin'in Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçıların yönetimlerinin tanımasının ardından ülke liderlerinden tek tek tepki açıklamaları geldi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, aynı anda sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Rusya'nın ayrılıkçıların kurduğu Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınmasıyla ilgili kararını tepkiyle karşıladı.

Liderlerin ortak mesajlarında şu ifadeler yer aldı:

"Ukrayna'daki iki ayrılıkçı bölgenin tanınması, uluslararası hukukun, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve Minsk anlaşmalarının açık bir ihlalidir. AB ve ortakları, Ukrayna ile dayanışma içinde birlik ve kararlılıkla tepki gösterecek."

"YAPTIRIMLARLA KARŞILIK VERİLECEKTİR"

Von der Leyen ve Michel daha sonra ortak yazılı açıklama yayımlayarak, Putin'in kararını "mümkün olan en güçlü şekilde kınadıklarını" bildirdiler.

Açıklamada ayrıca,"Bu adım, Minsk anlaşmalarının yanı sıra uluslararası hukukun da açık bir ihlalidir. Birlik, bu yasa dışı eyleme karışanlara yaptırımlarla karşılık verecektir. Birlik, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini yineler." ifadeleri kullanıldı.

Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, AB'nin, Rusya'nın Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıması halinde güçlü bir birleşik cephe olarak tepki vermeye hazır olduğunu söylemişti.

STOLTENBERG: RUSYA'NIN DONETSK VE LUHANSK'I TANIMASINI KINIYORUM

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusunda Rus ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhanks'ın bağımsızlığını resmen tanıması konusunda açıklama yaptı. Stoltenberg, kararı kınadığını açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “2015 yılında, Rusya'nın da dahil olduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ukrayna'nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne tam saygısını yeniden teyit etti. Donetsk ve Luhansk, Ukrayna'nın bir parçasıdır. Moskova, ayrılıkçılara mali ve askeri destek sağlayarak doğu Ukrayna'daki çatışmayı körüklemeye devam ediyor. Ayrıca Ukrayna'yı bir kez daha işgal etmek için bahane üretmeye çalışıyor” dedi.

STOLTENBERG, UKRAYNA'YA DESTEĞİ YİNELEDİ

Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'nın kabul görmüş sınırları içinde egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini yineleyerek, “Müttefikler, Rusya'yı mümkün olan en güçlü şekilde diplomasi yolunu seçmeye, Ukrayna ve çevresindeki devasa askeri birikimini geri çekmeye ve uluslararası yükümlülüklerine ve taahhütlerine uygun olarak Ukrayna'dan güçlerini çekmeye çağırıyor” dedi.

BEYAZ SARAY'DAN İLK TEPKİ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Donetsk ve Luhansk'a yatırım, ticaret ve finansman yasağı getiren kararname imzalayacağı duyuruldu.

Öte yandan konuya ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Rusya'dan bu hamleyi bekliyorduk, hemen yanıt vereceğiz. Rusya askeri harekata kalkışırsa esas ekonomik yaptırımlar uygulanacak." ifadesine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Luhansk kararına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusunda Rus ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhanks'ın bağımsızlığını resmen tanıması konusunda açıklama yapan Blinken, "Kremlin'in sözde 'Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni 'bağımsız' olarak tanıması, hızlı ve kesin bir yanıt gerektiriyor ve ortaklarımızla koordinasyon içinde uygun adımları atacağız” dedi.

BİR TEPKİ DE İNGİLTERE'DEN...

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusunda Rus ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhanks'ın bağımsızlığını resmen tanıması yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, “Başkan Putin'in ‘Donetsk Halk Cumhuriyeti' ve ‘Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni bağımsız devletler olarak tanıması, Rusya'nın Minsk anlaşması kapsamındaki taahhütlerini açıkça göz ardı ettiğini gösteriyor. Bu adım, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik yeni bir saldırıyı temsil ediyor, Minsk sürecinin sona erdiğini gösteriyor ve BM Anlaşması'nın ihlali anlamına geliyor. Rusya'nın diyalog yerine karşı karşıya gelmek için bir yol seçme kararını gösteriyor. Müttefiklerle koordineli olacağız. Rusya'nın uluslararası taahhütlerini ihlal etmesinin cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

MACRON'DAN ACİL TOPLANTI AÇIKLAMASI

Elysee Sarayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron, Putin'in söz konusu kararını kınadı.

Bunun açıkça Rusya'nın uluslararası taahhütlerinin tek taraflı ihlali ve Ukrayna'nın egemenliğine saldırı olduğunu ifade eden Macron, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bu konuda acil toplantı yapılmasını ve Avrupa'nın yaptırım kararı almasını istedi.

Putin, Rusya'nın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

İTALYA'DAN PUTİN'İN KARARINA TEPKİ

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararının, Minsk anlaşmalarına aykırı olduğu için kınanması gerektiğini ve bunun diplomatik çözüm arayışında ciddi bir engel olduğunu belirtti.

Di Maio, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Rus makamlarının, sözde ayrılıkçı Lugansk ve Donetsk Cumhuriyetlerini tanıma kararı, Minsk anlaşmalarına aykırı olduğu için kınanmalı ve diplomatik çözüm arayışında ciddi bir engel teşkil etmektedir. İtalya, Ukrayna'nın uluslararası düzeyde tanınan sınırları içinde toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemeyi sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Bölgede tek taraflı atılan adımların, istikrar ve güvenlik koşullarının sağlanmasını engellediğini kaydeden Di Maio, tüm tarafları uygun formatta müzakere masasına dönme çağrısı yaptı.

Di Maio, Rusya'ya verilecek yanıtı koordine etmek üzere İtalya'nın, Avrupa Birliği ve NATO'daki ortaklarıyla sürekli iletişim halinde olduğunu da aktardı.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı yönetim oluşturmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi dün imzalamıştı. .