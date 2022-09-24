Putin'in 'Demir Bebeği' nükleer patlama istiyor!

Armageddon ya da Melhâme-i Kübrâ, dini kaynaklarda Dünya'nın sonu geldiğinde yapılacağı kehanet edilen büyük Kıyamet savaşının adıdır.

Putin'in 'Demir Bebek' adı verilen propagandacısı, Liz Truss'un Rusya'yı yenmeye çalışarak dünya adına büyük bir felaket yaşamayı göze aldığını ve bir 'nükleer patlama' olmadan zaferin imkânsız olduğunu söyledi.

“RUSYA NÜKLEER SİLAHLARLA HEPİNİZİ YOK EDECEK”

Bu korkunç tehditlerle yetinmeyen Olga Skabeyeva, Rusya'nın Kiev, Londra ve Washington'u yok edeceğini söyledi.

Kremlin'in emrindeki sunucu nükleer savaşın Batı'nın neden olduğu bir 'gerçek' olacağı konusunda dünyayı uyardı.

Rusya Devlet Başkanı Putin de bu hafta nükleer tehdidi artırmış ve 'blöf yapmadığı' konusunda uyarıda bulunmuştu.

Skabeyeva'ya göre İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss Rusya'yı yenmeye çalışarak nükleer imha riskini göze alıyor.

YORUMLAR LIZ TRUSS'IN KONUŞMASININ ARDINDAN GELDİ

Bu yorumlar Truss'un Putin'in bu hafta kısmi seferberlik açıklamasından sonra BM'de yaptığı ve savaşı Rusya adına 'feci başarısızlık' olarak değerlendirdiği konuşmasına yanıt olarak geldi.

Skabeyeva “Ne istiyorlar? Rusya'ya karşı bir zafer istiyorlar. Nükleer patlama olmadan Rusya'ya karşı zafer imkansızdır.” sözlerini kullandı ve “Ülkemizin yok edilmesine izin vermeyeceğimiz için dışlanıyoruz.” dedi.

Kendisi de televizyoncu olan kocası Yevgeny Popov ile birlikte Skabeyeva, savaş boyunca temelsiz komplo teorileri yaydı. Moskova'nın savaş başarılarını abarttı, sürekli olarak Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkacağı yolundaki korkunç uyarılarını ve Batı'ya yönelik tehditleri yayınladı.

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