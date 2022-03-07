Putin'in beden dilinde dikkat çeken detaylar!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte tüm gözler Vladimir Putin'e çevrildi. Uzmanlar Putin'in beden dilini de mercek altına alındı. Putin'in yürüyüşündeki bir detay ise akıllara istihbarat örgütü KGB için çalıştığı yılları getirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin ardından her iki ülkenin liderleriyle ilgili ayrı ayrı birçok ilginç detay ortaya çıktı. Vladimir Putin'in yürüyüşünü analiz eden uzmanlar, ilginç bir ayrıntıya odaklandı. Peki Vladimir Putin'in yürüyüşü nasıl? Putin, sol kolu öne doğru asimetrik bir şekilde yürüyor ve sağ kolunu hep geride tutuyor. Sürekli sol kolu önde olan Putin'in bu yürüyüşünün ardındaki sırrı çözmek isteyen analistler, uzun incelemeler sonucunda Vladimir Putin'in, olağandışı yürüyüşünün geçmişte aldığı KGB eğitimiyle bağlantılı olabileceğini düşündü. Portekiz, İtalya ve Hollandalı nörologlar, Putin'in sağ elini geride tutmasının nedenini araştırdılar. Çalışmalar sonucunda iki ihtimal öne çıktı.

Putin'in yürüyüşünde dikkat çeken detay KGB ile bağlantısı olabilir

Analistlere göre, Putin'in yürürken sağ elini neredeyse sabit tutması ve sol elini daha fazla ileri geri hareket ettirmesi Parkinson hastalığının başlangıcı olabilirdi. Ancak Putin'in bilinen bir Parkinson rahatsızlığı yok. Beden dilinde görünür bir farkın olması Putin'le ilgili bedensel bir rahatsızlık fikrini akıllara getirmiş olsa da analistlere göre diğer ihtimal daha güçlü. Bilim insanlarına göre ikinci bir ihtimal daha var. British Medical Journal'de yayınlan araştırmaya göre, Putin Sovyet istihbaratı KGB'de aldığı eğitim sayesinde böyle yürüyordu.

Sürekli tetikte

Sıkı bir silah eğitimi alan Putin'in zamanla böyle bir alışkanlık kazanmış olması muhtemeldi. Aldıkları eğitim ve yaptıkları hamleler sonucunda Putin'in bir kolunun geride olması aslında sürekli tetikte olduğunu gözler önüne serdi. Analistlerin gözlemlerine göre yürüyüş şekli olarak Putin'e benzerlik gösteren bir isim daha var. Bu isim, Eski Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev. Medvedev de tıpkı Putin gibi sol kolu önde sağ kolu daha geride yürüyor. Ancak araştırmalar Medvedev'in Putin gibi bir KGB geçmişi olmadığı yönünde. Dolayısıyla araştırmacılara ve analistlere göre Medvedev Putin'i yalnızca taklit ediyor!

Putinin yürüyüşünde dikkat çeken detay KGB ile bağlantısı olabilir

Putin'le ilgili dönem dönem gündeme gelen olaylardan biri de tartışmalı botoks iddiaları. Rus liderin yüz yapısını inceleyen doktorlara göre, Putin botoks yaptırmayı seven biri. Manchester'daki Reflect Clinic'ten Doktor Lambe'e göre, Rus liderin yüzünde botoks işlemleri oldukça görünür. 2019'da Sun Online'a konuşan Dr. Lambe Rus liderin botokslarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Süper bir üst göz kaldırma ve büyük olasılıkla bir çene kaldırma görebiliyorum, bu da ona çok daha uyanık ve daha taze bir görünüm kazandırıyor." Doktor Lambe, enjeksiyonların Putin'in duygularını hissetme yeteneğini de uyuşturduğunu iddia etti.

Botoks değil, Işık

Rus lider Vladimir Putin'in botoks işlemi yaptırmış olabileceğiyle ilgili fikirleri Putin'in sözcüsü tamamen reddetti. Putin'in sözcüsü, incelenen fotoğraf veya görüntülerde ortamın ışığının kötü olabileceğini söyledi ve Putin'in çok yorgun olduğunu, muhtemelen yorgunken çekilmiş görüntülerinin botoks olarak algılanmış olabileceğini düşündüğünü iletti. Ancak Doktor Lambe, tüm bu cevapları güçlü bir şekilde reddederek Rus liderin botoks yaptırdığına emin olduğunu bir kez daha yineledi.

Kaynak: beyazgazete.com .