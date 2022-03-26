Putin'in akıl hocası Dugin: Kazanamazsak ortada ne Rusya kalır ne de dünya...

Yaşayan en ünlü Rus düşünür, aynı zamanda Vladimir Putin'in 'akıl hocası' Aleksandr Dugin, Ukrayna savaşının akıbetine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Kazanmak zorunda olduklarını belirten Dugin, kaybetmeleri halinde ortada ne Rusya'nın ne de dünyanın kalmayacağını savundu.

Rusya'nın yaşayan en ünlü düşünürü Aleksandr Dugin, Al Cezire televizyonuna çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ukrayna savaşını kazanmak zorunda olduklarını, aksi halde Rusya'nın haritadan silinebileceğini söyleyen Dugin, Rus ordusunun gerekirse nükleer silah kullanması gerektiğini savundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla da bilinen Dugin, "Rusya Ukrayna'da kazanamazsa nükleer silah kullanacaktır" iddiasında bulundu. İşte Dugin'in çok konuşulacak ifadelerinden satır başları:

VARLIK YOKLUK MESELESİ..

"Bu askeri operasyon bizim için varlık yokluk meselesi. Ya var olacağız ya da yok olacağız. Şu anda her şey sallantıda duruyor. Yenilgi ihtimalini düşünmüyoruz. Çünkü bu olamaz. Olursa Putin, Rusya ve bildiğim kadarıyla dünya da olmayacak. Çünkü biz her şeyi riske attık. Bu yüzden NATO tarafından nükleer bir saldırıya uğrarsak veya savaşa NATO müdahale ederse, nükleer seçeneğe ilişkin Sayın Putin'in söylediklerini dinlemek gerekir. Çünkü sahada aynı şekilde cevap verilecektir. Bu operasyonun 'son nefesimize kadar devam etmesi' kararı çoktan alındı ve kazanmaktan başka çaremiz yok."

RUSYA OLMADAN İNSANLIK OLMAZ

"('Ya biz kazanacağız ya da dünya yok olacak' mı diyorsunuz?) Evet, evet. Bunlar aynen cumhurbaşkanımızın sözleri. Rusya olmadan insanlık olmaz. Bu dünyada yaşamak istiyorsanız büyük ve bağımsız Rusya'yı kabul etmelisiniz. Bağımsız ve egemen bir Rusya olmadan insanoğlu varlığının imkansız olduğunu söyleyen başkanımızın sözlerini hatırlatıyorum.

(Uzlaşma şansı yok mu?) Kanaatimce uzlaşmaya varma konusunda treni kaçırdık veya durum bambaşka bir boyut aldı. Bu bizim için varlık-yokluk meselesi. Tarihimizin her aşamasında kazanmayı başardık. Değersiz herkes ölecektir. Ama büyük liderler her zaman büyük devletler ve imparatorluklar kurmuşlardır. Büyük lider Putin'le, kaybeden Gorbaçov ve Yeltsin'i karşılaştırdığımızda, bu kıyasın sonucu çok şeyi belirler. Zayıf ve aptal liderlerimiz olabildiği gibi büyük ve cesur liderlerimiz de olabilir. Cesur insanlar da toplumun küçük insanlarından farklıdır."

PUTİN: İÇİNDE RUSYA YOKSA NEDEN BÖYLE BİR DÜNYAYA İHTİYACIMIZ VAR?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'akıl hocası' Dugin'in sözlerini doğrular nitelikte açıklamalarıyla biliniyor. Ukrayna işgalinin başlamasından henüz bir hafta önce Putin, Rusya'sız bir dünyanın anlamsızlığından bahsetmiş ve nükleer silah kullanımına ilişkin şu tehditte bulunmuştu:

"Karşı saldırıya cevabımız ne olabilir? Bu, nükleer silah kullanma anlamına gelir. Bu da sadece bir durumda uygulanabilir. Füze saldırı uyarı sistemlerimiz sadece füze fırlatıldığını kaydetmiyor. Aksine, Rus topraklarına düşen savaş başlıklarının doğru bir tahminini, uçuş yollarını ve zamanlarını veriyor. Bu, karşı saldırıya verilecek cevap diye isimlendirilir. Yani biri Rusya'yı yok etmeye karar vermişse yasal olarak yanıt verme hakkımız olur. Bu da tüm dünya için küresel bir felaket olacaktır. Şunu söyleyeyim: İçinde Rusya yoksa neden böyle bir dünyaya ihtiyacımız var?"

Kaynak: trhaber.com .