Putin'in akıl hocası Dugin'den uyarı: Aksi durumda tüm dünya yangın yerine döner

Rusya’sının dış politika teorisyenlerinden Aleksandr Dugin “Rus ordusu şu an tek kutuplu dünyayı dayatan egemen güçlerle savaşıyor. Bu savaşı kaybetme ihtimalimiz yok. Aksi durumda tüm dünya yangın yerine döner” dedi. Dugin, Zelenskiy'nin teslim olana kadar Rus askerlerinin evlerine dönmeyeceğini öne sürdü.

Putin Rusya'sının dış politika teorisyenlerinden Aleksandr Dugin, Türkiye Gazetesi'ne konuştu. Yılmaz Bilgen'in haberine göre Rus siyaset bilimci Dugin “Rusya'nın amacı sadece Ukrayna değil. Ukrayna hamlemiz SSCB sonrası oluşan ABD-NATO merkezli tek kutuplu dünya düzenine karşı başlatılan bir meydan okumadır. SSCB sonrası birçok devlet kuruldu. Ancak bunlar arasında Ukrayna'nın çok özel bir yeri var. Batı, Ukrayna'yı bize karşı bir koçbaşı olarak seçti” dedi.

NATO ÜLKELERİ BİZE SALDIRACAKTI

Dugin'e göre NATO ülkeleri Ukrayna'yı saldırı üssü seçti ve şayet 24 Nisan'da Rus askerî müdahalesi olmasa Ukrayna topraklarından Rusya'ya yönelik saldırılar başlayacaktı. Dugin, savaşın başından bu yana verdikleri kayıplarla ilgili ise “Bu durum normal. Eğer bekleseydik, telafisi olmayan büyük kayıplar verecek, çok daha büyük bedeller ödeyecektik” diye konuştu.

Dugin, sahadaki kısmi durgunluğu, Kiev ve çevresinden askerlerin çekilmesini şu sözlerle izah etti:

“Şu an yaşananlar geçici bir durum. Birçok noktada görülen çekilme tamamen taktik bir hamleydi. Şu an orduda, komuta kademesi dahil geniş çaplı revizyona gidildi. Ordu hazırlıklarını tamamladığında önce Donbas tamamen temizlenecek. Ardından Kiev dahil tüm Ukrayna kentlerine saldırılar başlayacak. Rusya için Donbas ya da Ukrayna'nın belirli bir kısmını kontrol etmek zafer değil. Ülkenin tamamında belirlenen hedefler yok edilip güvenlik sağlanana ya da Zelenskiy teslim olana kadar askerlerimiz evine dönmeyecek.”

LİDERLER ZİRVESİ OLMAZ

Kiev'de bağımsız bir hükûmet olmadığını belirten Dugin, Zelenskiy için piyon tabirini kullandı ve Batılı ülkelerin bu savaşın devamını istediğini söyledi.

Dugin “Yaşanan son gelişmeler liderler arası bir görüşme ihtimalini tamamen ortadan kaldırdı. Çünkü karşımızda bağımsız bir devlet ve iradesi olan bir yönetici yok. Batılı güçler Rusya'yı bu savaşla zayıflattıklarını düşünüyorlar. Bu nedenle sadece oyalama aracına dönüşen barış görüşmelerinin de hiçbir anlamı kalmadı” dedi.

TREN GARINI VURAN ONLAR

Gerektiğinde Putin dahil Rus yöneticilere görüşlerini ifade ettiğini anlatan Dugin'e göre Bucha'da yaşananlar Batılı ülkeler ve Ukrayna güçleri tarafından hazırlanan bir senaryo idi. Hedefte ise Türkiye'nin üstlendiği barış misyonunu sabote etmek ve İstanbul görüşmelerinde alınan olumlu mesafeyi sıfırlamak vardı.

İrpin ve Bucha'da yaşananların ardından Kramatorsk Tren Garı saldırısı ile masanın devrildiğini kaydeden Dugin, tren garını vuran füzenin Ukrayna ordu envanterinde olduğu iddiasında bulundu. Türkiye'nin vakarlı, akılcı ve yapıcı bir politika izlediğini hatırlatan Rus siyaset bilimci, tüm bu süreç bittiğinde bağımsız ve güçlü ülke pozisyonunda ısrar eden Türkiye'nin ciddi kazanımlar elde edeceğini söyledi.

NATO SAHAYA İNERSE KİMYASAL KULLANIRIZ

Aleksandr Dugin, tüm dünya kamuoyunun endişe ettiği kimyasal kullanımı ile yaptığı açıklamada “Rus ordusu hiçbir biçimde kimyasal silah seçeneğine başvurmaz. Ancak ABD ya da NATO sahaya inerse durum değişir. Çünkü biz buradan istediğimizi alamaz isek ateş Rus topraklarına taşınacak. Kimse böyle bir ihtimale tahammül göstermemizi beklemesin. Bu, Rusya için millî güvenlik tehdididir ve böyle bir riske karşı kimyasal seçenek dahil her tür önleyici tedbiri alma hakkımız var” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi .