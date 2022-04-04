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Putin imzaladı: Rusya'dan Batı'ya yeni misilleme!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AB'nin yaptırımlarına karşı yeni misilleme adımını attı.

30 Dakika Önce
2022-04-04 15:06:00
Putin imzaladı: Rusya'dan Batı'ya yeni misilleme!

Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin, AB'nin yaptırımlarına misilleme olarak vize kısıtlaması öngören kararnameyi imzaladı.

MADDELER ASKIYA ALINACAK

Rusya, AB, Norveç, Danimarka, İzlanda, İsviçre ve Lihtenştayn ile vize kolaylaştırma anlaşmalarının bazı maddelerini askıya aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce ülkesinin "dost olmayan ülkelere" doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmesine yönelik kararnameyi imzalamasıyla, Moskova Batı'ya karşı "enerji silahını" ilk defa kullanmıştı. .

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