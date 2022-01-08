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TIMETURK / DÜNYA / Putin ile Tokayev arasında kritik görüşme

Putin ile Tokayev arasında kritik görüşme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ﻿Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Kazakistan'daki durumu telefonda görüştü.

37 Dakika Önce
2022-01-08 15:00:22
Putin ile Tokayev arasında kritik görüşme

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi yaptı.

Kazakistan'daki durumun ele alındığı görüşmede iki lider, Kazakistan'da düzenin sağlanması yönünde alınan önlemlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Tokayev'in ülkedeki durumun istikrara kavuşma yönünde ilerlediğini belirttiği görüşmede, bu bağlamda, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin Kazakistan'a verdiği destek için teşekkür etti.

Görüşmede Tokayev, KGAÖ üyesi ülke liderlerinin yakın zamanda video konferans yöntemiyle görüşme yapmasını teklif etti. Putin de bu teklifi olumlu karşıladı.

İki lider, sürekli temas halinde kalınması konusunda mutabık kaldı.

Tokayev KGAÖ'den yardım talebinde bulunmuştu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları KGAÖ ülke liderlerinden yardım istemişti.

KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi de 5 Ocak'ta Kazakistan'a asker gönderme kararı almıştı.

Tarihte ilke kez asker gönderme kararı alan KGAÖ, 2002'de Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülkeleri Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan tarafından hükümetler arası askeri ittifak olarak kurulmuştu.

Kazakistan'daki durum

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protesto gösterileri, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı kentinde polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombasıyla müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi ve silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi, güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını belirterek" Teröristler hala silah kullanmaya ve vatandaşların mülklerine zarar vermeye devam ediyor." dedi.

Kazakistan'da güvenlik güçlerinin operasyonu, yoğun olarak Almatı'da sürüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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