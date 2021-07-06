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Putin ile Paşinyan yarın Moskova'da görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yarın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile başkent Moskova'da görüşeceği bildirildi.

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06.07.2021 16:28:47
Putin ile Paşinyan yarın Moskova'da görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yarın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile başkent Moskova'da görüşeceği bildirildi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin'in Paşinyan ile görüşmesinde Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de Karabağ'a ilişkin yapılan anlaşmanın uygulanması, insani yardım ve bölgedeki ekonomik ve ulaşım bağlantılarının yeniden oluşturulmasıyla ilgili konular ele alınacak.
Toplantıda, Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkiler de görüşülecek.
Ermenistan ordusu, işgal ettiği Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiye uğramış ve geçen yıl bu topraklardan çıkmıştı.
Ermenistan'da 20 Haziran'da erken parlamento seçimi yapılmıştı. Seçimin kesin sonuçlarına göre, Paşinyan'ın "Sivil Sözleşme Partisi"nin oyların yüzde 53,91'ini alarak birinci olmuştu.
Paşinyan, ülkede yeni hükümet kurulana kadar geçici olarak başbakanlık görevini yürütüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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