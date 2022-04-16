Putin ile Muhammed bin Selman’dan petrol görüşmesi!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, petrol piyasalarındaki gelişmeleri ve Ukrayna’daki durumu ele aldı.
2022-04-16 15:22:56
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Selman telefonda görüştü.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde yürütülen iş birliğinin istişare edildiği görüşmede, söz konusu iş birliğine yönelik olumlu yönde değerlendirmeler yapıldı.
Görüşmede, taraflar Ukrayna ve Yemen'deki gelişmeleri de ele aldı. .
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