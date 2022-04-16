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TIMETURK / DÜNYA / Putin ile Muhammed bin Selman’dan petrol görüşmesi!

Putin ile Muhammed bin Selman’dan petrol görüşmesi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, petrol piyasalarındaki gelişmeleri ve Ukrayna’daki durumu ele aldı.

2 Saat Önce
2022-04-16 15:22:56
Putin ile Muhammed bin Selman’dan petrol görüşmesi!

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Selman telefonda görüştü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde yürütülen iş birliğinin istişare edildiği görüşmede, söz konusu iş birliğine yönelik olumlu yönde değerlendirmeler yapıldı.

Görüşmede, taraflar Ukrayna ve Yemen'deki gelişmeleri de ele aldı. .

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