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Putin ile Aliyev, Rusya-Ukrayna arasındaki gerginliği görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna meselesini telefonda görüştü.

1 Saat Önce
2022-01-18 19:21:42
Putin ile Aliyev, Rusya-Ukrayna arasındaki gerginliği görüştü

Kremin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Putin, ABD ve müttefikleri ile güvenlik garantileri konusunda yapılan görüşmeler konusunda Aliyev'e bilgi verdi.

Kazakistan'daki olaylar da ele alındığı görüşmede, ülkede durumun hızla istikrara kavuşturulmasından memnuniyet duyulduğu dile getirildi.

Putin ve Aliyev görüşmede, Rusya-Azerbaycan stratejik ortaklığının ileride güçlendirileceğini de teyit etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile başkent Kiev'de 14 Ocak'ta görüşmüştü. .

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